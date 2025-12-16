Detenido por un delito de tenencia ilícita de armas

Al detenido se le localizó entre sus pertenencias una pistola de calibre 9 mm corto, con seis cartuchos en su cargador

16-diciembre-2025. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Santander a un varón, como presunto autor de un delito de tenencia ilícita de armas, en la zona del polígono de Candina de Santander.

Inicio de la intervención policial

En la mañana del pasado viernes 11 de diciembre, agentes de la Policía Nacional que patrullaban por el polígono de Candina, en prevención de la comisión de hechos delictivos, observaron la presencia de un vehículo estacionado en el arcén, cuyo conductor mostró una actitud vigilante respecto a los agentes, lo que generó sus sospechas.

Por ello, los agentes procedieron a dar el alto a ese vehículo, que acababa de iniciar su marcha, extremando las medidas de seguridad tanto para el tráfico rodado como para ellos mismos, indicándole que estacionase el vehículo en un lugar concreto donde no interrumpía al resto de conductores.

Acto seguido procedieron a su identificación y cacheo superficial, localizando entre sus pertenencias una pistola de calibre 9 milímetros corto, alimentada con seis cartuchos en su cargador, es decir, se encontraba preparada para poder ser utilizada.

Tras realizar las preceptivas comprobaciones a través del CIMACC-091 (Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control), se confirmó que esta persona carecía de cualquier tipo de licencia de armas que amparase su tenencia y porte, por lo que los agentes procedieron a la detención de este hombre, como presunto autor de un delito de tenencia ilícita de armas.

Acto seguido, el detenido fue trasladado hasta la Jefatura Superior de Policía de Cantabria, donde permaneció hasta la conclusión de las diligencias policiales, siendo seguidamente puesto a disposición de la Autoridad Judicial, que decretó su libertad.