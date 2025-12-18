  • 19 de diciembre de 2025
Foto de archivo de un temporal en Santander – (C) Foto: DAVID LAGUILLO/CANTABRIA DIARIO

Santander activa el dispositivo preventivo por aviso naranja en el litoral

La previsión es de mar combinada del Noroeste y olas de entre 4 y 6 metros

Eduardo Castillo hace un llamamiento a la prudencia y responsabilidad de los ciudadanos para que eviten acercarse a zonas expuesta al oleaje

El Ayuntamiento de Santander ha activado el dispositivo preventivo por temporal marítimo, a la vista de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Como explica el concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, AEMET ha activado el aviso de nivel naranja (riesgo importante) por fenómenos costeros en el litoral.

La previsión es de mar combinada del Noroeste, con olas de 4 a 6 metros hasta mañana viernes a las 06.00 horas; y posteriormente, desde las 15.00 hasta la madrugada del sábado 20.

Siguiendo los protocolos establecidos, el Ayuntamiento desplegará el dispositivo preventivo habitual, que comprende el cierre al tráfico y a peatones de la avenida Manuel García Lago, permitiendo únicamente el acceso a residentes y clientes del hotel. Igualmente, se cerrará el minizoo de La Magdalena.

Castillo ha hecho un llamamiento a la prudencia y la responsabilidad de los ciudadanos, a los que recomienda seguir las indicaciones de los servicios de emergencias, para que eviten acercarse a zonas expuesta al oleaje.

Además, ha asegurado que el dispositivo municipal podrá variar o prolongarse en función de la evolución del temporal y ha agradecido la labor de los cuerpos de protección ciudadana.

