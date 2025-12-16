Hacienda aclara los bulos sobre los pagos con BIZUM: no afecta a los particulares

En las Redes cualquiera puede soltar cualquier cosa, lo que genera muchos bulos y «fake news» que, como la DGT tuvo que hacer con la Baliza V16, la Agencia Tributaria se ha visto obligada a rebatir

El año 2026 nos traerá varias novedades que afectarán a muchas personas en su vida diaria, y dos de las que más polémica están generando en los últimos días son la Baliza V16 obligatoria por parte de la DGT y las nuevas normas para el uso de la popular aplicación BIZUM, que sirve para hacer pequeños pagos.

El problema fundamental en Internet es que es como un gran gallinero global, donde cualquier persona suelta sus cosas, tengan o no fundamento, y de ahí se generan las grandes bolas de bulos y «fake news», algo que ha obligado a la Agencia Tributaria a aclarar que la nueva norma sobre BIZUM no afecta a los particulares, solo a los profesionales y las empresas.

https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Prensa/Noticias/Paginas/2025/20251215-NP-AEAT-ACLARATORIA-BIZUM.aspx

«A partir de febrero de 2026, las entidades financieras informarán mensualmente a la Agencia Tributaria de la facturación acumulada en cada mes y realizada a través de Bizum por empresarios y profesionales», aclara Hacienda.

¿Deben declararse los ‘bizums’ entre particulares?

No. Solo deben declararse los cobros recibidos por empresarios y profesionales establecidos en España. Quedan así excluidos los cobros entre particulares.

¿A los particulares les afecta en algo esta obligación informativa de los bancos?

No. Los bancos reportarán a la Agencia Tributaria información mensual acumulada de cada empresario o profesional, no se remitirá la información operación a operación.

De esta forma tan clara la Agencia Tributaria ha zanjado y desmentido los numerosos bulos que se han visto en las redes sobre este tema en las últimas horas.