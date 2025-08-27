  • 27 de agosto de 2025
Detenido por un delito de tráfico de drogas

La Policía Nacional halló en poder del detenido una bolsa que contenía dos envoltorios de una sustancia pulverulenta, al parecer cocaína, con un peso aproximado de 226,68 gramos y un cuchillo de 8 cms. de hoja

27-agosto-2025. Agentes de Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, en la zona de Castilla-Hermida, de Santander.

Intervención policial: localización y detención

En torno a las 19:45 horas del pasado 20 de agosto, agentes de la Policía Nacional que se encontraban realizando labores de prevención de la delincuencia por la zona de Castilla-Hermida, cumpliendo con lo previsto en el Plan Operativo de Respuesta Policial contra el Tráfico Minorista de Drogas, observaron un vehículo estacionado en una de las calles de esa zona, en cuyo interior había dos varones, los cuales llamaron la atención de los funcionarios por la actitud nerviosa y vigilante que mostraban sobre su entorno.

Ese extraño comportamiento motivó que los agentes se dirigieran hacia ese vehículo, procediendo a la identificación de sus ocupantes e inspección del vehículo, localizando en el interior del mismo, concretamente sobre el asiento delantero derecho, una bolsa que contenía dos envoltorios de una sustancia pulverulenta, al parecer cocaína, con un peso aproximado de 226,68 gramos, mientras que en la guantera encontraron un cuchillo de ocho centímetros de hoja.

Rápidamente, el conductor del vehículo quién informó a los agentes, que los efectos hallados eran de su propiedad. Ante estas evidencias, los policías procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, siendo trasladado hasta esta Jefatura Superior de Policía para la tramitación del preceptivo atestado.

La sustancia estupefaciente intervenida podría haber alcanzado un valor aproximado de 12.461 euros en el mercado ilícito.

Puesta a disposición judicial

El detenido, fue puesto a disposición judicial decretando el juez, su posterior puesta en libertad.

Colaboración ciudadana-Policía Nacional

La Policía Nacional dispone de un correo electrónico: antidroga@policia.es, para hacer las denuncias sobre tráfico de drogas, garantizando siempre el anonimato, seguridad y máxima confidencialidad con los informantes.

David Laguillo
