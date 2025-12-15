Detenidos cuatro jóvenes por intentar robar en un colegio de Santander

Los jóvenes se habían cubierto el rostro con capuchas o bragas, accediendo seguidamente al recinto del colegio tras escalar un muro

15-noviembre-2025. Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro jóvenes como presuntos autores de un delito de robo con fuerza, en grado de tentativa, cometido en un centro educativo de Santander.

Intervención policial: localización y detención

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado día ocho, cuando el CIMACC-091 recibió la llamada de un vigilante de seguridad, alertando de la presencia de cuatro personas que habían estacionado un vehículo en las inmediaciones de un Colegio, se habían cubierto el rostro con capuchas o bragas, accediendo seguidamente al recinto del centro tras escalar un muro.

Inmediatamente, varias patrullas de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar, donde unos realizaron una requisa por el interior del centro, localizando una puerta metálica forzada y abierta, mientras que el resto establecían una vigilancia en los alrededores para evitar su huida, en la que también participó Policía Local que se había personado en la zona.

Poco después, el mismo vigilante de seguridad comunicaba nuevamente con el CIMACC-091, informando que los cuatro individuos que había visto acceder al recinto del colegio, se dirigían hacia el lugar donde habían estacionado el vehículo, donde agentes de la Policía Nacional los interceptan y detienen en el instante que abrían el coche.

Tras estos hechos y una vez realizada la inspección del Colegio, el Director del colegio presentó denuncia por este suceso ante la Policía Nacional, confirmando que no echaban nada en falta.

Puesta a disposición judicial

Con todas las diligencias realizadas, a los cuatro jóvenes detenidos se les atribuyó la presunta autoría de un delito de robo con fuerza, en grado de tentativa, habiendo permanecido en dependencias policiales hasta la conclusión del atestado policial. Seguidamente fueron puestos a disposición de la Autoridad judicial, que decretó su libertad.