Los órganos judiciales cántabros registraron 184 demandas de disolución matrimonial de julio a septiembre, un 15 por ciento menos

Los cántabros se divorcian menos

La tasa de disoluciones matrimoniales se sitúa en Cantabria en 31,1 por cada 100.000 habitantes, inferior a la media de todo el país (33,8)

Los órganos judiciales de familia de Cantabria recibieron 62 peticiones de modificación de medidas acordadas en sentencia y 64 solicitudes para la adopción de medidas sobre descendientes nacidos en parejas no casadas

Santander, 15 de diciembre de 2025.-

Los órganos judiciales de Cantabria recibieron durante el tercer trimestre de este año 2025 un total de 184 demandas de disolución matrimonial, lo que representa un descenso del 14,8 por ciento respecto a las registradas en el mismo periodo del ejercicio anterior, cuando los procedimientos de este tipo registrados fueron 216.

A nivel nacional, el número de disoluciones matrimoniales entre julio y septiembre experimentó un descenso similar, del 14,9 por ciento.

Los 184 procedimientos de disolución matrimonial ingresados en Cantabria representan una tasa de 31,1 demandas por cada 100.000 habitantes, ligeramente inferior a la registrada por el conjunto del país, que fue de 33,8.

Por otro lado, en el periodo analizado se recibieron 62 peticiones de modificación de medidas acordadas en sentencia y 64 solicitudes para la adopción de medidas de guarda y custodia sobre menores nacidos en parejas no casadas y que se han disuelto.

Todos los datos antes mencionados proceden del informe sobre la actividad de los órganos judiciales con competencia en familia que trimestralmente elabora el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, y que ha sido difundido hoy con información relativa al tercer trimestre de este año.

Menos divorcios y más separaciones

Dentro de la denominación “disoluciones matrimoniales”, el informe se refiere a los divorcios de mutuo acuerdo y a los no acordados, a las separaciones consensuadas y a las no consensuadas, y a las nulidades matrimoniales.

En el periodo analizado se presentaron en Cantabria menos divorcios, más separaciones y ninguna nulidad matrimonial.

En concreto, los juzgados registraron 177 demandas de divorcio frente a 211 de un año antes –un 16,1 por ciento menos – y 7 de separaciones –frente a 5 del mismo periodo de 2024-.

De los 177 divorcios, la mayoría (139) fueron de mutuo acuerdo –un 13,9 por ciento más-, mientras que el resto (38) fueron no consensuados –un 57,3 por ciento menos-.

En el caso de las separaciones, todas fueron de mutua acuerdo (frente a cuatro del año anterior).

Una tasa de disolución inferior a la media nacional

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial con la población, Cantabria registró 31,18 procedimientos de este tipo por cada 100.000 habitantes, la tercera tasa más baja del país.

El mayor número de demandas de disolución matrimonial en relación a la población se dio en los dos archipiélagos (41,9 por cada 100.000 habitantes), seguidos de la Comunidad Valenciana (39,5) y Región de Murcia (37). Los lugares que registraron menos demandas de este tipo fueron País Vasco (26,2), Castilla y León (26,4) y, como se ha indicado, Cantabria (31,1).

Separaciones y divorcios por partidos judiciales

Por partidos judiciales, en Santander se presentaron 80 demandas de disolución matrimonial (78 divorcios y 2 separaciones), y en Torrelavega ascendieron a 33 (31 divorcios y 2 separaciones).

En Castro Urdiales, el tribunal de instancia registró 21 disoluciones matrimoniales (20 divorcios y 1 separación); en Medio Cudeyo, 17 (todos divorcios) y en Santoña, 13 (también divorcios),

En los partidos judiciales de Laredo y San Vicente de la Barquera, sus tribunales de instancia registraron cada uno 7 demandas de disolución matrimonial (6 divorcios y 1 separación), mientras que en el de Reinosa, fueron 6 (todos divorcios).

Procedimientos de modificación de medidas

La estadística también analiza los procedimientos presentados en los órganos judiciales con competencia en familia solicitando la modificación de alguna de las medidas acordadas en sentencia –bien en sentencia de separación, divorcio o nulidad, bien en sentencia en la que se acordó medidas relativas a la guarda y custodia de hijos e hijas nacidos fuera del matrimonio-.

En el tercer trimestre de este año, se registraron 62 peticiones de este tipo, un 29,6 por ciento menos que en el mismo periodo de 2024 (88).

En su mayoría (32), las peticiones de modificación de medidas fueron no consensuadas, mientras que las de mutuo acuerdo ascendieron a 30.

Finalmente, los órganos judiciales de Cantabria recibieron 64 procedimientos para la adopción de medidas sobre guarda, custodia y alimentos de descendientes nacidos en parejas no casadas que se rompen, un 37,3 por ciento menos que en el tercer trimestre de 2024 (102).

De ellos, 37 eran peticiones consensuadas y 27, no acordadas.