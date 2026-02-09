  • 10 de febrero de 2026
Detenidos los presuntos autores de un robo en un bar de Los Corrales de Buelna

Mediante el uso de la fuerza sustrajeron el cajón de la caja registradora que contenía 1.500 euros en efectivo

09 febrero de 2026.- Efectivos de la Guardia Civil de Cantabria han procedido a la detención de dos varones, de 22 y 38 años de edad, como presuntos autores de un robo con fuerza en las cosas en un establecimiento hostelero del término municipal de los Corrales de Buelna.

El pasado mes de noviembre, la Guardia Civil, tuvo conocimiento del robo con fuerza en un bar del citado término municipal, hecho ocurrido de madrugada, para lo cual forzaron una de las ventanas del establecimiento. Además de los daños causados, sustrajeron el cajón de la caja registradora junto con la recaudación, unos 1.500 euros aproximadamente.

Ese mismo día, la Guardia Civil, inició una investigación, y tras las primeras indagaciones se pudo localizar el citado cajón, que había sido arrojado y ocultado en una finca próxima al lugar de los hechos.

Las labores de investigación permitieron obtener indicios suficientes para identificar a los presuntos autores, dos varones vecinos de la comarca del Besaya. Uno de ellos pudo ser detenido el pasado día tres de febrero, y el otro se pudo averiguar que actualmente se encuentra ingresado en un centro penitenciario, hasta donde se trasladaron los agentes para realizar las diligencias de detención como presunto autor de los hechos relatados.

