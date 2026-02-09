La resolución de la alcaldesa de Cartes que ordenaba paralizar el centro de acogida de menores seguirá suspendida

El magistrado titular de la plaza n.º 2 de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Santander resuelve el incidente cautelar tras recibir escrito del Ayuntamiento de Cartes, que no se opone a la suspensión

Santander, 9 de febrero de 2026.-

El magistrado titular de la plaza n.º 2 de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Santander ha confirmado que suspende la resolución de la alcaldesa de Cartes que ordena la paralización inmediata del centro de acogida para menores.

Tras la medida cautelarísima adoptada el pasado jueves a petición del Gobierno de Cantabria y sin escuchar a la administración demandada -el Ayuntamiento de Cartes-, el órgano judicial dio tres días a esta para que presentara alegaciones.

El consistorio respondió con un escrito el viernes pasado expresando que no se opone a la suspensión y hoy el magistrado, en un auto dado a conocer a primera hora de esta tarde, confirma la medida y da por cerrado el incidente cautelar.

Dado que el Ayuntamiento no ha alegado “motivo alguno para entender que la decisión adoptada no sea correcta o que su mantenimiento produce una perturbación grave de los intereses generales o de un tercero”, “incluso manifiesta su expreso acatamiento”, el magistrado confirma que la resolución de la alcaldesa queda en suspenso.

Finalmente, “la falta de oposición por la administración demandada a la adopción de la medida cautelar interesada en su momento determina la no imposición de costas”, concluye el auto.