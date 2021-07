Dos años y cuatro meses de prisión a una mujer por apropiarse de 36.200 euros de la anciana a la que hacía los recados

Sin embargo, la Sala ha podido comprobar que tales gastos “no sólo no se han acreditado, sino que se ha aportado certificación” de la administración de fincas de la vivienda de la anciana en el que se informa que no hay ascensor y que tampoco existía acuerdo para realizar ningún tipo de obra en la vivienda.

En el mismo sentido, la médica forense confirmó al tribunal que la anciana “presentaba un deterioro cognitivo, no tenía valor del dinero y no conocía la equivalencia euros-pesetas”.

Sin embargo, la Audiencia no puede extender este delito al periodo anterior, en el que la acusada aún no estaba autorizada en la cuenta de la anciana, ya que, según explicó la empleada del banco en el juicio, ella misma llamaba a la anciana cada vez que la acusada iba a sacar dinero para comprobar que la titular quería realizar la extracción.