  • 20 de septiembre de 2025
  1. Home
  2. Portada
  3. Dos detenidos en…

Dos detenidos en Santander y Torrelavega por amenazar con armas blancas a sus vecinos

.
Digiqole Ad

El presunto autor del hecho ocurrido en Santander llevó a cabo su amenaza con una katana, mientras que el otro incidente, sucedido en Torrelavega, el presunto autor amenazó a sus vecinos con un cuchillo

Agentes de Policía Nacional han detenido a dos hombres, uno en Santander y otro en Torrelavega, como presuntos autores de delito de amenazas con arma blanca a sus respectivos vecinos.

En Santander

En la mañana del 17 de septiembre, se recibió una llamada en el CIMACC-091 (Centro Inteligente de Mando de Comunicación y Control) de la Policía Nacional, comunicando que su vecino acababa de amenazarle con lo que parecía una katana, que anteriormente ya habían tenido problemas de convivencia y que se sentía atemorizado y capaz de llevar a cabo su amenaza.

Inmediatamente, acudieron al lugar agentes de Policía Nacional, quienes a su llegada se entrevistaron con la víctima, la cual les manifestó que su vecino acababa de amenazarle con lo que parecía una katana y que tenía miedo a que llevase a término la amenaza ya que desde hace tiempo tiene problemas de convivencia con él.

A continuación, los policías localizaron al presunto autor de las amenazas, procediendo a su detención e interviniendo el arma utilizada, tratándose de una katana de 58 centímetros de hoja. Seguidamente, se procedió al traslado de esta persona a la Jefatura Superior de Policía de Cantabria para la realización del correspondiente atestado policial y su posterior puesta a disposición judicial.

En Torrelavega

Casualmente, en la tarde del mismo día, se recibía otra alerta en el CIMACC-091, en la que se narraba un hecho de similares características al ocurrido en Santander por la mañana, donde un ciudadano comunicaba que su vecino acababa de amenazarle a su mujer y a él con un cuchillo de cocina sino bajaban el volumen de su voz.

La inmediatez con la que llegó la policía al lugar, permitió que la amenaza no se hiciera realidad, pudiendo localizar al presunto autor de la misma, que ante los agentes reconoció haber realizado tales amenazas, haciendo entrega del arma utilizada para ello, tratándose de un cuchillo de cocina de 15 centímetros de hoja.

Los policías ante estas evidencias, procedieron a su detención por un presunto delito de amenazas con arma blanca, siendo trasladado a la Comisaría Local de Torrelavega para la realización de todas las gestiones necesarias para la elaboración del atestado policial y su posterior puesta a disposición judicial.

Puesta a disposición judicial

Ambos detenidos, fueron puestos a disposición judicial en los correspondientes Juzgados de Santander y Torrelavega, donde se decretó la puesta en libertad de ambos.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

La Delegación del Gobierno acoge un homenaje a Agustín IbáñezLa Delegación del Gobierno acoge un homenaje a Agustín Ibáñez Vivienda notifica 955 pisos turísticos ilegales en Cantabria, la inmensa mayoría en SantanderVivienda notifica 955 pisos turísticos ilegales en Cantabria, la inmensa mayoría en Santander Los sindicatos exigen al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco que recoja ‘mejoras reales’ para el conjunto del personal sanitario

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Calle Julián Ceballos 6, Entresuelo, Oficina 4 39300 Torrelavega Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.