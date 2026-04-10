Dos incendios calcinan viviendas en Herrera de Ibio y Miengo

Bomberos del Gobierno de Cantabria y municipales de Santander y Torrelavega han extinguido los fuegos, que no han causado heridos, pero sí cuantiosos daños materiales

Santander- 10.04.2026

Bomberos del Gobierno de Cantabria y municipales de los parques de Torrelavega y Santander han extinguido en la jornada de hoy dos incendios declarados en sendas viviendas ubicadas en Herrera de Ibio (Mazcuerras) y Miengo, que han generado cuantiosos daños materiales, pero no han dejado heridos. En la primera localidad se ha quemado por completo un pajar, además, de la primera planta y la cubierta de la vivienda anexa, presentando la planta baja daños colaterales a la extinción; y en la segunda el fuego ha calcinado la casa afectada, salvándose una cuadra adosada.

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria, recibió una primera llamada alertando del incendio de Herrera de Ibio, minutos antes de las 10:45 horas, momento en el que movilizó hasta el lugar a bomberos del Gobierno de Cantabria y a la Guardia Civil. A la llegada de los bomberos el fuego estaba completamente desarrollado, por lo que, en los primeros momentos, centraron su labor en cortar la propagación horizontal a una cuadra anexa y bajar la carga de calor. Con el fuego extinguido han removido el escombro generado, refrigerado el área afectada, y cubiertos los restos con un colchón de espuma, para evitar que puntos calientes ocultos puedan reavivar las llamas. A lo largo de esta misma tarde volverán al lugar a revisar la vivienda y comprobar si quedan puntos calientes.

A las 12:50 horas el 112 ha recibido el segundo aviso de incendio de vivienda, esta vez en Miengo. El fuego se ha originado en un pajar y ha afectado a la casa adosada, de la que han quedado calcinadas la primera planta y la cubierta. Como en el caso anterior, los bomberos de Torrelavega, que han estado apoyados por bomberos de Santander y bomberos del Gobierno de Cantabria para la dotación de agua, han destinado los primeros momentos de la intervención a cortar la propagación y evitar más daños en la vivienda para, posteriormente, bajar también la carga de calor en el pajar, que estaba completamente afectado. Los efectivos aún se encuentran en el lugar realizando labores de remoción de escombro y refrigeración.