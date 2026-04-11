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Cantabria desactiva el INFOCANT y el nivel 2 del Operativo de Lucha Contra Incendios Forestales

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En lo que llevamos de año, los fuegos provocados han afectado a más de 10.000 hectáreas, un 20 por ciento superior a la superficie quemada durante todo el pasado año

En la imagen el incendio visible desde el Mirador de la Cardosa.
En la imagen el incendio visible desde el Mirador de la Cardosa.

Santander- 11.04.2026

El Gobierno de Cantabria ha desactivado el nivel de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (INFOCANT), así como el nivel 2 del Operativo de Lucha Contra Incendios Forestales, debido a una mejora notable de la situación y de los niveles de riesgo por la labor del operativo desplegado y las favorables condiciones meteorológicas.

En este momento hay un único incendio activo en toda la comunidad en La Rasa (Vega de Liébana). Igualmente, hay otro controlado en la zona de Campollo, también en Vega de Liébana, y otro más estabilizado en este mismo municipio, en el Mirador del Corzo

Desde el día de ayer a esta hora se han producido 11 incendios forestales.

El director general de Montes y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, Ángel Serdio, ha hecho balance del actual episodio de incendios forestales iniciado el pasado 4 de abril, fecha desde la que se han provocado en Cantabria 183 incendios.

Según ha detallado, hasta el 31 de marzo, ya se ha habían producido 466 incendios forestales, lo que suman un total este año 649 incendios, lo que ha tenido como consecuencia más de 10.000 hectáreas afectadas.

A juicio de Serdio, se trata de un dato “relevante”, porque se supera ya toda la superficie quemada durante todo el año 2025, con 8.300 hectáreas

Por último, el director general ha tenido palabras de agradecimiento a todo el personal que ha estado estos ocho días peleando contra el fuego, especialmente al personal del Centro de Atención de Emergencias 112 y del Servicio de Protección Civil de la Consejería de Presidencia, los miembros de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales del Ministerio para la Transición Ecológica y muy especialmente a todo el personal de la Dirección General de Montes, que forman parte del Operativo de Lucha y de Extinción de Incendios (técnicos de guardia, emisoristas, agentes del medio natural y las brigadas de incendios forestales).

David Laguillo
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David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

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