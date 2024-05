Es «poco probable» que esos microplásticos causen problemas de salud, matizan los científicos

El agua embotellada tiene más microplásticos que el agua del grifo, según un estudio publicado por NATURE

La prestigiosa revista científica NATURE ha publicado el artículo «Microplastics and non-natural cellulosic particles in Spanish bottled drinking water», de Virginia Gálvez-Blanca, Carlos Edo, Miguel González-Pleiter, Francisca Fernández-Piñas, Francisco Leganés y Roberto Rosal en https://www.nature.com/articles/s41598-024-62075-2 en el que se concluye que el agua embotellada tiene más microplásticos que el agua del grifo.

La concentración media de partículas microplásticas (MP) en el agua embotellada fue de unas 0.7 MP/L, mientras que la concentración de partículas no plásticas de origen artificial (PANP) fue de unas 1.70 PANP/L. Estos datos muestran una mayor presencia de microplásticos en el agua embotellada en comparación con el agua de grifo, donde la concentración media fue de 0.0125 MP/L y 0.0322 PANP/L.

Cada año se generan 400 millones de toneladas de plásticos, la totalidad de estos materiales no se reciclan y generan un gran problema medioambiental, recuerdan los autores del estudio.

En cuanto a los posibles riesgos para la salud humana de los microplásticos en el agua embotellada, el estudio considera «poco probable» que los ingeridos por esta vía causen efectos adversos porque la cantidad respecto al peso total es «ínfima».

El agua del grifo es «rentable y respetuosa con el medio ambiente y reduce la cantidad de residuos plásticos generados».

Gálvez-Blanca, V., Edo, C., González-Pleiter, M. et al. Microplastics and non-natural cellulosic particles in Spanish bottled drinking water. Sci Rep 14, 11089 (2024). https://doi.org/10.1038/s41598-024-62075-2