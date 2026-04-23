Dos detenidos por estafar a una persona con minusvalía

Uno de ellos pudo haberse instalado la banca online de la víctima, llegando a solicitar un crédito, lo que, unido a otras operaciones, superaron los 8.500 euros estafados

23 de abril de 2026.- La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a dos personas de 19 años, vecinas de los términos municipales de Liendo y Ramales de la Victoria, como presuntos autores de un delito de estafa sobre otra con un alto grado de minusvalía.

La Guardia Civil de Laredo comenzó una investigación a finales del pasado año en relación con una denuncia, en la que la víctima, mediante engaño, refería que se podían haber hecho con los datos de su banca online, realizándose diferentes operaciones que le han supuesto un perjuicio económico superior a los 8.500 euros.

De las indagaciones realizadas por los agentes, una persona conocida por la víctima, valiéndose de dicho engaño, se pudo haber instalado en su teléfono la banca online de la víctima, solicitando y cobrando un préstamo por valor de 3.000 euros.

Este mismo, pudo haber convencido a la víctima para comprar un teléfono de alta gama valorado en más de 1.700 euros, siendo la adquisición mediante financiación, y quedándose con el terminal el presunto autor de los hechos.

Por otro lado, se han constatado seis envíos de dinero de la cuenta de la víctima por un importe cercano a los 4.000 euros. Los ahora detenidos recibieron cada uno tres de estos envíos de dinero.

La víctima también reseñó otros movimientos bancarios sospechosos que están siendo investigados.