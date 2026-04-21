  • 21 de abril de 2026
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La fábrica de NESTLÉ en La Penilla, afectada por el ERE anunciado por la empresa

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La multinacional Nestlé ha anunciado un Expediente de Regulación de Empleo en España (ERE) que afectaría según la empresa a 301 trabajadores en todo el país, incluyendo la fábrica en La Penilla (Cantabria). Este anuncio se realiza cuando Nestlé España cerró 2025 con una facturación récord de 2.894 millones de euros, tras incrementar sus ventas un 4,8%.

Por el momento no se conocen todavía los detalles sobre cuántos trabajadores de la fábrica cántabra estarían afectados, si bien se sabe que el ERE afectará a los centros de producción de Pontecesures (Pontevedra), Sebares (Asturias), La Penilla (Cantabria), Miajadas (Cáceres), Reus (Tarragona) y Girona.

El ERE afectará tanto a oficinas como a equipos de ventas, centros de distribución y algunos centros de producción, lo que equivale a un 7% del total de trabajadores que Nestlé tiene en España.

La compañía asegura que aplica el despido colectivo ante un contexto “de cambio” en el sector del gran consumo, “marcado por el aumento de los costes operativos, el cambio de hábito en el consumidor y el avance de la marca de distribución”, mientras que los sindicatos UGT y CCOO rechazan este «inaceptable» ERE en el contexto en el que Nestlé genera «beneficios multimillonarios».

La sección sindical de la Federación de Industria, Construcción y Agro (UGT-FICA) en Nestlé ha rechazado hoy el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la multinacional con 301 despidos en sus 13 centros de trabajo en España, incluida la planta productiva cántabra de La Penilla, que se suman a 16.000 en todo el mundo.

En un comunicado, UGT-FICA considera “injustificado, desproporcionado y socialmente inaceptable” el ERE “en una empresa que mantiene una posición de liderazgo mundial en el sector alimentario y continúa generando beneficios multimillonarios”.

En este sentido, el sindicato recuerda que Nestlé, que cuenta en Cantabria con una plantilla media de unos 800 trabajadores, registró en 2025 una facturación en España de 89.000 millones de francos suizos (más de 97.000 millones de euros) con un beneficio neto de 9.000 millones de francos suizos (algo más de 9.800 millones de euros).

“No estamos ante una empresa en crisis”, subraya la sección sindical de UGT en Nestlé, que recalca que “la propia empresa prevé acelerar su crecimiento orgánico hasta un 3,4% y con una mejora del volumen de ventas”.

“Es inaceptable que una empresa con esta capacidad económica pretenda ajustar su estrategia a costa de miles de puestos de trabajo”, critica la sección sindical de UGT-FICA en Nestlé.

El sindicato exige “la retirada inmediata del plan de despidos, el compromiso firme de no aplicar medidas traumáticas y un plan alternativo basado en la reorganización interna”, tras rechazar que la empresa justifique el ERE por eficiencia y transformación organizativa”.

UGT-FICA aclara que, tras presentar Nestlé el ERE, se constituirá una comisión negociadora sindical con un plazo para ello hasta el 6 de mayo y a partir de esta fecha se iniciaría el período de consultas o de negociación con la multinacional.

David Laguillo
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David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

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