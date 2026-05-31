El ‘campanu’ de Cantabria se subasta por valor de 6.500 euros

El restaurante ‘El Puerto’ se ha adjudicado el primer salmón de la temporada 2026, capturado ayer por el asturiano Alfonso Caso de Colombres (Ribadedeva) en una zona libre del Nansa y subastado en el restaurante ‘El Molino’ de Puente Arce

Santander – 31.05.2026

El restaurante santanderino ‘El Puerto’ se acaba de adjudicar, por 6.500 euros, el ‘campanu’ de Cantabria. El salmón, el primero de la temporada desde que se iniciara la pesca en los ríos cántabros, el pasado 1 de mayo, pesó 4.720 gramos y 79 centímetros de longitud.

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, y el alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, han presenciado la subasta del ejemplar, pescado ayer en aguas del Nansa por el asturiano Alfonso Caso, oriundo de Colombres (Rivadedeva).

En el acto, han estado también presentes el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, y la concejala de Ganadería, Promoción Alimentaria y Bienestar Animal, Valvanuz Díez.

En la puja, que ha comenzado a partir de 2.000 euros, ofrecidos por el propio Ayuntamiento, han participado también los restaurantes ‘Miramar’, de Santander; ‘La Casuca del Gorbea’, de Torrelavega; el ‘Grupo L’Argolla’, de Piélagos; y un restaurante anónimo, que no ha querido proporcionar su nombre.

Durante el evento, también se ha homenajeado a Félix Pérez Diego ‘el molinero’, un veterano pescador de la zona, distinguido por su calidad y buen hacer en la conservación del río.

La cita, organizada por al Ayuntamiento de Piélagos, en colaboración con la Consejería que dirige Susinos, es una de las más destacadas del calendario pesquero de Cantabria.

Allí, se han reunido esta tarde pescadores, aficionados y público general en torno a la captura del primer salmón de la temporada, en una jornada que combina tradición, gastronomía y promoción del patrimonio natural de Cantabria.

La temporada del salmón

La temporada del salmón arrancó el 1 de mayo, conforme a lo establecido en la orden anual de pesca de 2026, que desarrolla la Ley de Cantabria 3/2007, de Pesca en Aguas Continentales, informada también por el Consejo Regional de Pesca Continental.

El periodo hábil se mantendrá abierto hasta alcanzar el cupo máximo autorizado en cada río. En cualquier caso, se cerrará definitivamente el próximo 30 de junio. Además, la actividad se limita a cinco días semanales (martes, miércoles, viernes, sábados y domingos), además de festivos.

La normativa refuerza el carácter restrictivo de la pesca de salmón con medidas orientadas a la sostenibilidad, ya que establece una talla mínima de captura de 45 centímetros para el salmón atlántico y un cupo de un único ejemplar por pescador y temporada.

A nivel global, los ríos cántabros cuentan con límites específicos: 12 ejemplares en el Asón, 15 en el Pas, 6 en el Nansa y 5 en el Deva, mientras que en las zonas libres el máximo se reduce a tres capturas por río. Una vez alcanzados estos cupos, la pesca solo podrá continuar en los cotos autorizados.

Asimismo, la regulación mantiene la pesca exclusivamente con caña y prohíbe expresamente el uso de embarcaciones o artefactos flotantes, y detalla los cebos y señuelos permitidos. Con este conjunto de medidas, Cantabria busca compatibilizar la práctica tradicional de la pesca del salmón con la conservación de una especie emblemática cuyos stocks requieren una gestión especialmente cuidadosa.