Capturado esta tarde el ‘campanu’ de Cantabria en aguas del río Nansa

El ejemplar, de 4.720 gramos de peso y 79 centímetros de longitud, ha sido extraído por el asturiano Alfonso Cano de El Peral (Ribadedeva) en una zona libre del Nansa, conocida como ‘El Bejarucu’

Santander – 15.05.2026

El primer salmón de la temporada 2026, más conocido como el ‘campanu’ de Cantabria, ha sido capturado a última hora de esta tarde por el pescador asturiano Alfonso Cano de El Peral (Ribadedeva), en una zona libre del río Nansa, denominada ‘El Bejarucu’.

El ejemplar, de 4.720 gramos de peso y 79 centímetros de longitud, se ha hecho esperar este año más de lo habitual, ya que la temporada de pesca dio comienzo en Cantabria el pasado 1 de mayo.

La subasta del ejemplar, que tendrá lugar mañana, a partir de las 20 horas en el restaurante ‘Nuevo Molino’ de Puente Arce, volverá a reunir en Piélagos a pescadores, aficionados y público general en torno a la captura del primer salmón de la temporada, en una jornada que combina tradición, gastronomía y promoción del patrimonio natural de Cantabria.

Se trata de un evento que cada temporada organiza el Ayuntamiento de Piélagos, en colaboración con la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación.