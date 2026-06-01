La Guardia Civil rescata a un senderista accidentado en los Picos de Europa

El senderista, que sufrió una caída, perdió el frontal de iluminación, siendo localizado y guiado con seguridad hasta su vehículo particular en Fuente Dé, tras tres horas de rescate.

01 junio de 2026.- Efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil de Cantabria han llevado a cabo un rescate en las inmediaciones de la parte superior del teleférico en la zona de los Picos de Europa, auxiliando a un varón de 25 años de edad, vecino de Madrid, que había sufrido una caída y no disponía de sistema de iluminación.

Sobre las 23:30 horas del pasado sábado día 30, la Guardia Civil tiene conocimiento a través del 112, que un senderista manifestaba haber sufrido una caída, con la consiguiente pérdida del frontal de luz que llevaba y sin apenas batería en su teléfono móvil, no pudiendo continuar por la falta de iluminación.

Tras recibir la alerta, personal del GREIM de la Guardia Civil de Potes, una vez lograron determinar la zona de Camaleño en la que se encontraba esta persona, se trasladaron hasta la parte superior del teleférico de Fuente De.

Ya en la zona, descendieron por un desnivel de 300 metros de altitud (unos 1500 metros de ruta) entre un mar de nubes que dificultaba la visibilidad, hasta localizar al senderista en la zona del Hachero.

Una vez localizaron al mismo y, tras una primera evaluación, en la que no se apreciaban lesiones, procedieron a hidratarle y dotarle de sistema de iluminación, para posteriormente guiarle de forma segura hasta llegar a la parte superior del teleférico.

Finalmente, tras tres horas del inicio del rescate, los agentes trasladaron al senderista hasta la parte inferior de Fuente De, donde tenía su vehículo estacionado, completando el rescate.

La Guardia Civil recuerda la importancia de llevar el equipo adecuado para realizar actividades de montaña, consultar la meteorología, gestionar los tiempos de ruta y no realizarlas en solitario. Además, durante la época estival, se enfatiza la necesidad de añadir precauciones específicas contra el calor extremo y la deshidratación.