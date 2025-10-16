El Centro Cultural El Espolón de Comillas contará con un nuevo lucernario

Las actuaciones consistirán en la retirada de los 24 paneles de vidrio que componen la cubierta del patio del Centro Cultural y la colocación de unos nuevos

El Ayuntamiento de Comillas ha informado a través de la Concejalía de Cultura y Patrimonio que a lo largo de esta semana comenzarán las obras de desmontaje y sustitución del lucernario del Centro Cultural El Espolón, actuación que no interrumpirá las actividades previstas pero sí limitará el acceso al patio.

En concreto las obras consistirán en la retirada de los 24 paneles de vidrio que componen la cubierta del patio del Centro Cultural y la colocación de unos nuevos. Durante esta tarea también se procederá a un sellado especial para evitar el filtrado de agua en el edificio. La actuación ha sido adjudicada por un importe cercano a los 80.000 euros.

Según ha explicado la alcaldesa, María Teresa Noceda Llano, se trata de una actuación necesaria para garantizar la “conservación del edificio y mejorar su eficiencia”. De esta manera ha querido resaltar que este emblemático edificio siglo XVIII «es el estandarte de la cultura en Comillas y en toda la comarca” ya que a lo largo de los 12 meses del año, alberga una intensa y variada programación que incluye teatro, cine, talleres, cursos de formación, conferencias, presentaciones literarias, exposiciones, conciertos, así como jornadas temáticas, entre otros. Todo ello lo convierte en un “verdadero epicentro cultural y social gracias a la excelente gestión de la concejala Vanesa Sánchez».

Asimismo, la primera edil ha subrayado que esta obra forma parte del plan de mejora y mantenimiento que impulsa la Concejalía de Cultura y Patrimonio, que en los últimos meses ha ejecutado tratamientos

para la madera en todo el edificio, reparación de suelos, sustitución de estores, trabajos de pintura, barnizado y mantenimiento general de la carpintería del edificio, inversión en material de sonido e iluminación y renovación al completo de la recepción del mismo.

Por su parte la concejala responsable del área, Vanesa Sánchez Trueba, ha añadido que una de las últimas mejoras ha sido una reforma integral del vestíbulo/recepción con la colocación de un nuevo mostrador y la reubicación de los diferentes elementos para conseguir un espacio más funcional y adaptado a las necesidades tanto de trabajadores como de visitantes.

Además, ha adelantado que antes de que finalice el año se llevará a cabo un tratamiento estructural contra la carcoma, dentro del calendario de mantenimiento planificado «Con estas inversiones no

solamente mejoramos el estado de la instalaciones culturales sino que contribuimos a la restauración y conservación del patrimonio civil arquitectónico de Comillas».

Para finalizar, desde el Consistorio han querido resaltar la información proporcionada en el último pleno de la Corporación y es que el Ayuntamiento ha logrado invertir más de 180.000 euros en restauración, mejora y conservación del patrimonio en lo que llevamos de año y que de esos 180.000 euros, el 47% se ha financiado con la obtención de subvenciones para la restauración del patrimonio local.