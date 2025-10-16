El centro cultural Fernando Ateca acoge este viernes 17 el espectáculo ‘Voces de mujer’ de Sara Súa

Se trata de un concierto didáctico donde se pretende dar visibilidad a la mujer a través de la interpretación de todo un abanico de canciones de artistas tan diversas como Luz Casal, Amy Winehouse, Adele, Rosario, Lady Gaga, Tina Turner, Celine Dion o Nina Simone entre otras

El centro cultural Fernando Ateca acoge este viernes, 17, a las 19.00 horas, el espectáculo musical ‘Voces de mujer’, a cargo de Sara Sua.

Se trata de un concierto didáctico donde se pretende dar visibilidad a la mujer a través de la interpretación de todo un abanico de canciones de artistas tan diversas como Luz Casal, Amy Winehouse, Adele, Rosario, Lady Gaga, Tina Turner, Celine Dion o Nina Simone entre otras.

En concreto, se trata de un homenaje a esas grandes voces de mujeres que dejaron huella en el panorama musical nacional e internacional, convirtiéndose en referentes del empoderamiento femenino y en ejemplo de éxito artístico para las generaciones venideras.

Sara Súa (1987), cantante, profesora de canto y periodista, forma parte del dueto musical “The Partners”, junto al guitarrista Jesús Espinosa. Juntos han recorrido toda la región y otros lugares fuera de ella, haciendo disfrutar a su público con canciones que van desde el soul o el jazz hasta el pop, rock, balada, rhythm & blues o el bolero, así como temas propios de la artista, y compartiendo cartel de concierto con artistas de la talla de Los Secretos, Love of Lesbian, Zahara, Coque Malla, Ariel Rot y Sofía Ellar, entre otros.

Ha sido galardonada con el Premio del Público en el concurso Españavisión 2018, representando a Cantabria a nivel nacional en dicho certamen. Asimismo, ha sido finalista de la Muestra de Música en el Campus 2018 de la Universidad de Cantabria y, más tarde, de Gana con tu Voz Cantabria 2019. Asimismo, hemos de destacar su puesto como finalista en el concurso Fantastic Duo (Edición 2017), programa emitido por Televisión Española.

Sara Sua ha demostrado tener un espíritu solidario que la ha llevado a colaborar con infinidad de causas sociales, como Manos Unidas, Proyecto Hombre, Cantabria en Rosa, CanELA. En este sentido, es destacable igualmente su participación en el IX Festival Santander de Boleros que tuvo lugar en octubre de 2020 en el Palacio de Festivales de Santander. En este recital de carácter solidario, celebrado a beneficio del Banco de Alimentos de Cantabria, compartió escenario con artistas de la talla de Nando Agüeros, Jueves de Boleros, Estrella Cuello y Vilma Sagliardi.

La realización de este evento es fruto de la incorporación del Ayuntamiento de Santander en el circuito Cultura y Territorio, puesto en marcha por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte con la intención de descentralizar las artes escénicas y la música en la comunidad de Cantabria.

La entrada es libre hasta completar aforo.