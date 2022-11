El Colegio de Médicos de Cantabria condena los actos vandálicos contra dos coches propiedad del médico agredido en mayo en el Centro de Los Castros

Los vehículos han aparecido con las lunas rotas tras un nuevo auto que confirma que el autor de la agresión sigue en libertad

Santander, viernes, 11 de noviembre de 2022.- El Colegio de Médicos de Cantabria vuelve a poner de manifiesto su rotunda condena contra cualquier tipo de agresión a médicos y a profesionales sanitarios. Esta vez lo hace por los actos vandálicos que han producido la rotura de las lunas de dos vehículos propiedad del médico agredido el pasado mes de mayo en el Centro de Salud Los Castros, un suceso registrado la noche del jueves, justo después de que un nuevo auto de la Audiencia Provincial confirmara que el autor de la grave agresión al médico debe seguir en libertad.

La víctima es un médico de familia de 36 años que recibió el pasado mes de mayo un cabezazo y nueve puñetazos en el ojo derecho que le produjeron lesiones graves, entre ellas la pérdida del 50 por ciento de visión del ojo.

El autor de la agresión es un joven de 20 años que se encuentra en libertad después de que la Audiencia Provincial dictara un nuevo auto, el 3 de noviembre de 2022, que desestima las apelaciones formuladas por el Colegio de Médicos, el Servicio Cántabro de Salud y la víctima contra el auto que el 17 de mayo de 2022 puso en libertad al agresor del médico.

Por otra parte, y desde el respeto que merecen las resoluciones judiciales, el Colegio lamenta, en primer lugar, la tardanza de la resolución, pues han transcurrido más de cinco meses desde que el juzgado puso en libertad al agresor, periodo de tiempo que ha sumido a la víctima en la más completa desazón al saber que su agresor estaba en libertad.

En segundo lugar, el COM Cantabria lamenta que el auto no valore los argumentos esgrimidos en los recursos de apelación y simplemente resuelva sobre la base de que si en cinco meses y medio que han tardado en resolver el expediente no ha pasado nada, es que las medidas impuestas son suficientes (retirada del pasaporte, comparecencia en el Juzgado los lunes y miércoles de cada semana y la prohibición de aproximarse a menos de 1000 metros tanto a la víctima como al domicilio de esta, lugares frecuentados por el mismo y especialmente al Centro de Salud Los Castros, y comunicar tanto con la víctima como con dicho centro médico por cualquier medio) .

Por último, el Colegio manifiesta su apoyo a la víctima y a todos los médicos que han sido objeto de agresiones y destaca su compromiso de atender a las víctimas y perseguir la erradicación de todo atentado contra la integridad y la dignidad personal que sufran los colegiados en el ejercicio de la profesión médica.