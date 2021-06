El Colegio de Médicos de Cantabria pide ‘prudencia’ ante la no obligatoriedad del uso de mascarillas en exteriores desde el 26 de junio

Por último, el Consejo General concluye añadiendo que “el compromiso de los médicos en la pandemia va mucho más allá de la atención a los pacientes: es también el de los profesionales sanitarios concernidos con la prevención y el control de la infección, así como el de animar a las autoridades a elegir el camino correcto en cada momento, y no sólo el que de un modo precipitado o influido por otros intereses pueda parecer más oportuno. En el caso de las mascarillas, no basta con que otros países ya lo hayan hecho o con que la ciudadanía lo demande, es necesario, de nuevo, optar por la figura que mejor proteja la salud de las personas”.

Además, el CGCOM concreta que en el momento actual la mayor parte de las personas menores de 50 años no han recibido aún su primera dosis, y muchas personas mayores de esa edad aguardan recibir su segunda dosis de vacuna anticovid, por lo que ‘no pueden ser considerados como inmunes’ por lo que “la recomendación del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos es que se definan y acoten bien los términos dispositivos de la supresión de la obligatoriedad de las mascarillas en espacios exteriores, puesto que si no se mantiene la adecuada distancia de seguridad se producirán nuevos contagios, brotes y repuntes de la infección en pleno verano, entre personas de todas las edades”.