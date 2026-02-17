  • 18 de febrero de 2026
El Colegio de Periodistas organiza «Voces contra el silencio: cine y periodismo»

Durante el mes de febrero se emitirán cuatro películas para debatir sobre diferentes aspectos del periodismo en la Biblioteca Central de Cantabria

La Biblioteca Central de Cantabria, en colaboración con el Colegio de Periodistas de Cantabria, vuelve a organizar un ciclo de cine y periodismo para debatir sobre el pasado, presente y futuro de esta profesión en tiempos de cambio y reivindicando los valores de esta profesión.

Se proyectarán cuatro películas en febrero, con su correspondiente presentación y un pequeño debate con los asistentes. La entrada es gratuita y comenzarán las cuatro jornadas a las seis de la tarde.

El martes 17 se emitirá Él dijo, ella dijo (1991), una comedia romántica casi olvidada y muy poco valorada protagonizada por Kevin Bacon, Elizabeth Perkins, Nathan Lane y Sharon Stone. Dos periodistas compiten encarnizadamente desde posiciones opuestas, desde un humilde periódico a la televisión generalista.

El jueves 19 será el turno de El precio de la verdad (2003), basada en la historia real de Stephen Glass, un prometedor periodista de Washington que escribía historias de ficción y las publicaba como reportajes reales, con gran éxito hasta que fue descubierto.

Verónica Guerin (2003) de Joel Schumacher se proyectará el martes 24 de febrero. También está basada en una historia real de una valiente periodista de sucesos, que investigó en el Dublín de mediados de los años noventa el tráfico de drogas. Cate Blanchett estuvo nominada como mejor actriz en los Globos de Oro por este papel.

El ciclo concluye el jueves 26 con Network, un mundo implacable (1976) dirigida por Sidney Lumet. La cinta logró cuatro Oscars, entre ellos el de mejor guion original. Esta sátira feroz resultó profética sobre el mundo de la televisión.

“El periodismo siempre ha mantenido una estrecha relación con el cine a lo largo de su historia y este cruce de caminos ha dejado varias obras maestras del séptimo arte y desde el Colegio de Periodistas de Cantabria reivindicamos siempre el buen periodismo y el buen cine”, comenta la decana del Colegio, Olga Agüero, que anima a todos a asistir y disfrutar de estas proyecciones.

