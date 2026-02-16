Fernando Ateca y Tabacalera acogerán el Molden Festival Internacional de Videoarte los días 7, 8 y 9 de mayo

Noemí Méndez destaca que este proyecto representa una oportunidad única para acercar a la ciudadanía propuestas innovadoras y lenguajes audiovisuales contemporáneos, como ciudad abierta a la creación y a las nuevas formas de expresión artística

Promovido por Luis Bezeta, busca promover la producción y difusión de obras de videocreadores nacionales e internacionales, y fomentar valores de progreso vinculados al arte y la tecnología

El centro cultural Fernando Ateca será escenario los próximos 7 y 8 de mayo y Tabacalera el 9 del mismo mes de la celebración del Molden Festival Internacional de Videoarte 2026, un evento cinematográfico dedicado a la innovación y la creación artística en el ámbito de la videocreación, que reunirá propuestas nacionales e internacionales de diversa índole.

Así lo han dado a conocer en rueda de prensa la concejala de Cultura, Noemí Méndez, y el responsable del festival, Luis Bourgon Zubieta (Luis Bezeta), quienes han presentado los detalles de esta cita que convertirá a Santander en punto de encuentro para creadores audiovisuales, profesionales del sector y público general interesado en los nuevos lenguajes artísticos.

El festival nace con el objetivo de promover la producción y difusión de obras de videocreadores nacionales e internacionales, fomentando valores de progreso vinculados al arte y la tecnología y acercando estas propuestas a todo tipo de públicos.

La temática será totalmente libre y tendrán cabida trabajos de cualquier género cinematográfico: danza, performance, videoclip, documental, animación, experimental, entre otros.

Durante la presentación, la concejala ha destacado la relevancia de acoger una iniciativa de estas características en la red municipal de espacios culturales: “El Molden Festival Internacional de Videoarte representa una oportunidad única para acercar a la ciudadanía propuestas innovadoras y lenguajes audiovisuales contemporáneos, reforzando a Santander como ciudad abierta a la creación y a las nuevas formas de expresión artística”.

Méndez ha subrayado además la calidad y la cantidad de propuestas que se desarrolla a lo largo del año en los centros culturales municipales y ha asegurado que el Ayuntamiento continuará impulsando una programación diversa, estable y de calidad capaz de generar espacios para la experimentación, el talento emergente y el diálogo entre disciplinas.

Por su parte, Bezeta ha explicado que el certamen está abierto a cortometrajes y largometrajes de cualquier nacionalidad, sin límite de duración, siempre que estén vinculados a la creación en videoarte. Las obras que no estén en castellano deberán incluir subtítulos en inglés o español.

El plazo de inscripción permanece abierto del 9 de febrero al 22 de marzo y los trabajos podrán enviarse por correo electrónico, a la dirección postmaster@demolden.com o a través de plataformas digitales.

Un comité de selección será el encargado de escoger las piezas que formarán parte de las proyecciones oficiales.

Los trabajos seleccionados cederán sus derechos de exhibición exclusivamente para las fechas del festival, en mayo de 2026, pudiendo además integrarse -previo consentimiento de sus autores- en el Fondo Audiovisual de Demolden Video Project para fines de difusión no comercial.

Toda la información y bases completas se pueden consultar en la web oficial del proyecto https://www.demolden.com