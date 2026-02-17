Otros dos detenidos por robar y destrozar la estatua de Seve Ballesteros

Uno de ellos habría participado directamente en el hurto y el otro sería colaborador en su ocultación

17 febrero de 2026.- La Guardia Civil de Cantabria ha llevado a cabo dos nuevas detenciones en relación con la sustracción de la estatua del reconocido golfista Severiano Ballesteros, que se encontraba instalada en la localidad de Pedreña-Marina de Cudeyo (Cantabria).

Los detenidos son dos varones de 21 y 18 años de edad, vecinos de Camargo y Santander, respectivamente. Dichas detenciones se unen a la ya practicada el pasado 29 de enero, de otro varón de 22 años de edad y vecino de Santander, y la posterior recuperación de la estatua en un trastero de un bloque de viviendas de la Albericia-Santander

Las pesquisas realizadas apuntan a que los dos varones de 21 y 22 años fueron los presuntos autores materiales de la sustracción, mientras que el tercero, es considerado un supuesto colaborador necesario, por su participación en las acciones de ocultación de la pieza escultórica.

Los presuntos autores materiales del hurto, cuentan con detenciones anteriores por robos con fuerza de cableado de cobre de alumbrado público de diferentes lugares de Cantabria.

Como ya se había informado, el pasado 19 de enero la Guardia Civil tuvo conocimiento de la desaparición de la imagen, de un peso superior a los 100 kilos, creada en bronce y valorada en unos 30.000 euros, centrando la investigación en que intentarían su venta en trozos de bronce por diferentes centros de recuperación de metales, por lo que primaba su recuperación antes de que pudiera ser fundida en su totalidad.

Los agentes encargados de la investigación, además de trabajar otras líneas de investigación, realizaron inspecciones de centros de recuperación de metales, tanto de Cantabria como de otras provincias, no descartándose que estas actuaciones hubieran frenado las posibles ventas ante la presencia de la Guardia Civil a estos lugares.

Con la información conseguida, se centraron las indagaciones sobre un varón vecino de Santander, teniendo que precipitarse las actuaciones para evitar la desaparición de la estatua, procediendo a la detención de esta persona y recuperando la obra sustraída en un trastero, partida por la cintura, estando la cabeza intacta, y el torso y brazos fracturados en varios trozos.

Las investigaciones apuntaban a que este hurto no podía haber sido realizado por una sola persona, por lo que las pesquisas continuaron hasta el día de ayer, que se practicaron estas dos nuevas detenciones.

Esta operación ha sido desarrollada por efectivos de la Guardia Civil pertenecientes al Grupo de delitos contra el patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, con el apoyo de componentes del Puesto de Pedreña y otras unidades de la Compañía de Santander.