  • 31 de marzo de 2026
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El Doctor Madrazo acoge una nueva edición del ciclo con audiciones musicales titulado ‘Atlántico Negro’

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Noemí Méndez detalla que se trata de seis charlas impartidas por el crítico musical Luis Avín que tendrán lugar el 1 de abril y los primeros miércoles de mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre, a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo

El Centro Cultural Doctor Madrazo acoge desde este miércoles, 1 de abril, una nueva edición de ‘Atlántico Negro’, el ciclo de conferencias con audiciones musicales a cargo de Luis Avín Fernández.

Así lo ha detallado la concejala de Cultura, Noemi Méndez, quien ha explicado que se trata de seis charlas que tendrán lugar los primeros miércoles de abril, mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre, a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo.

‘Atlántico Negro’ pretende mostrar una historia alternativa de cómo la música pop ha evolucionado en los últimos 150 años, haciendo énfasis en la aportación decisiva de los sonidos de raíz africana que viajaron durante tres siglos hasta las Américas con el comercio de esclavos.

Ritmos y conceptos que han continuado mutando mientras retornaban a África con la aparición de la radio y las grabaciones discográficas. Un proceso de retroalimentación que continúa hasta la fecha, influyendo en el rumbo general de la música popular del primer mundo.

Desde el nacimiento del gospel, el blues y el jazz, y las olas sucesivas de ritmos tropicales que penetraron en el mainstream cultural estadounidense, los cambios que han ido moldeando el pop occidental han dejado un reguero de pistas sobre su ADN africano y el juego de ida y vuelta en el que nuevas fusiones acaban imponiéndose de forma viral. El caso del reguetón sería tan solo el último ejemplo.

Las charlas se apoyan en el uso extenso de grabaciones de audio y video, acompañando la narración en cada momento. Se busca la participación de los asistentes, sumergiéndoles en la experiencia de la música que protagoniza las historias objeto de análisis.

Luis Avín Fernández / mercadonegro 2025 (Santander, 1964) es DJ, crítico musical y fan insaciable. Tras cinco décadas de actividad pública en cabinas, emisoras y publicaciones de todo tipo, actualmente centra sus esfuerzos en tareas pedagógicas desde su plataforma Atlántico Negro.

Programa

► MIÉRCOLES, 1 DE ABRIL // 19:00 h.- «Black Río».

El Brasil del choro, la samba y los sonidos urbanos, del soul carioca al favela funk.

► MIÉRCOLES, 6 DE MAYO // 19:00 h.- «Gospel, el código oculto de la América negra»

Mensajes poderosos en clave de resistencia y esperanza, encarnados en la mejor escuela vocal de todos los tiempos.

► MIÉRCOLES, 3 DE JUNIO // 19:00 h.- «New Orleans, la tierra de las mil danzas»

La puerta de entrada del Caribe en los USA, maravillosa promiscuidad mestiza que asistió al parto de todos los géneros relevantes para entender el siglo XX americano.

► MIÉRCOLES, 2 DE SEPTIEMBRE // 19:00 h.- «Cuba, historia del motor tropicalista»

Un crisol sonoro inagotable, donde el tambor continúa hablando con las deidades vudú y absolutamente todo se conjuga en futuro.

► MIÉRCOLES, 7 DE OCTUBRE // 19:00 h.- «Tiempo de carnaval»

De Puerto España a Notting Hill, la gran metáfora de la diáspora africana en toda su exuberante dimensión estética y musical.

► MIÉRCOLES, 4 DE NOVIEMBRE // 19:00 h.- «Afro-futurismo, recolocando tradición y vanguardia»

De los sonidos arcanos a la ciencia ficción sonora.

David Laguillo
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David Laguillo

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David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

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