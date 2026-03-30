Intentó robar un coche en Bezana y agredió a varios agentes de la Guardia Civil

Cuando era atendido en el centro de salud por una lesión previa que presentaba en una mano, en reiteradas ocasiones intentó morder al personal sanitario

30 de marzo de 2026.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a la detención de un varón, de 39 años de edad y con domicilio en la localidad de El Astillero, el cual fue sorprendido intentando forzar un vehículo que se encontraba estacionado en los exteriores de un establecimiento hostelero en el término municipal de Santa Cruz de Bezana.

También se le considera presunto autor de un delito de desobediencia grave, resistiéndose a la detención, así como, atentado a agentes de la autoridad, al agredir a varios efectivos.

La Guardia Civil fue alertada el pasado jueves de la presencia de un hombre que podía estar intentando forzar las cerraduras de los vehículos estacionados en el aparcamiento de un establecimiento.

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas, sorprendiendo a este hombre en la zona de los vehículos y averiguando, que al menos, en un vehículo de alta gama estacionado, presuntamente había intentado manipular la cerradura.

Cuando los agentes intentaban proceder a su detención, este desobedeció de forma reiterada las indicaciones, resistiéndose de manera activa a su detención.

Intentó morder al personal del Centro de salud

El detenido presentaba una lesión en una mano, anterior a los hechos relatados, siendo trasladado al centro de salud de la localidad para su atención.

Una vez en el mismo, fue necesaria la intervención de los agentes, ya que en varias ocasiones intentó morder al personal sanitario, teniendo que ser contenido por los guardias civiles intervinientes para poder facilitar el trabajo del mencionado personal.

Ya en dependencias de la Guardia Civil, y cuando iba ser asistido por el abogado designado, comenzó a amenazar a los agentes presentes, llegando a agredir a varios de ellos, algunos a mordiscos.

Esta persona, al que le constan 14 detenciones por parte de la Guardia Civil, fue puesto a disposición judicial el pasado sábado. Esta actuación ha sido realizada por efectivos de la Guardia Civil de Santander, Camargo y de la Unidad de Seguridad Ciudadana, contando con la colaboración de la Policía Local de Santa Cruz de Bezana.