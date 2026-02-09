  • 10 de febrero de 2026
El documental de Zubelzu «Reinosa 1987» se cuela entre los más vistos en FILMIN

La película de Richard Zubelzu se consolida como una de las producciones documentales de mayor impacto en la plataforma

El documental Reinosa 1987: El precio de la reconversión industrial se sitúa actualmente entre los documentales españoles más vistos en Filmin, confirmando el fuerte interés del público por una obra que aborda uno de los episodios más significativos y menos conocidos de la historia industrial reciente de España.

“Reinosa 1987: El precio de la reconversión industrial” reconstruye los acontecimientos que marcaron a toda una comarca a través de imágenes de archivo, testimonios de vecinos y trabajadores, y un análisis riguroso de
las tensiones sociales, laborales y políticas que definieron aquellos meses.

El documental busca recuperar la memoria colectiva y poner en valor las consecuencias humanas de las decisiones económicas que transformaron el panorama industrial del país.

Dirigido por Richard Zubelzu y producido por Magda Calabrese este documental profundiza en los disturbios que sacudieron a la pequeña ciudad de Reinosa en 1987.


David Laguillo
David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

