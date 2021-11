El documental «Yo soy una niña», del cántabro Richard Zubelzu, finalista en el IV Festival Cine Madrid Integra 7 Arte

El film del director cántabro está nominado en la categoría de documental de este festival por la integración de colectivos más desfavorecidos: Violencia de género, Racismo, LGTB, Bullying, Discapacidad, Inmigración y con riesgo de Exclusión Social.

Entre los nominados a mejor documental hay grandes cineastas del cine español como Javier Fesser. Los cortometrajes finalistas en la categoría Documental de la IV Edición del Festival Cine Madrid Integra 7 Arte son: ‘Abrazar las estrellas’ de Christopher Sánchez Martín‘Cuando no esté Lola’ de Cristina Ramírez Orosa y Beatriz Romero‘Dónde mis manos te lleven’ de Paloma García‘El monstruo invisible’ de Javier y Guillermo Fesser‘Fuera de la ley’ de Alex Cuéllar y Rafael Giner Sánchez‘Mama’ de Pablo de la Chica‘Mutha and the dead of Ham-Ma Fuku’ de Daniel Suberviola‘Paraíso’ de Mateo Cabeza‘Yo soy una niña’ de Richard Zubelzu El cortometraje ganador se conocerá en la Gala de entrega de premios que se celebrará el día 28 de Noviembre a las 16:30 hrs. en la sala Artistic Metropol de Madrid.

En esta película el director cántabro pretende visibilizar la realidad de la transexualidad en la infancia y destacar la importancia de la figura de los abuelos

Un diálogo de complicidades, incomprensiones y conflictos que superar; un amor incondicional, respetando, apoyando y asumiendo desde el primer momento el proceso de identificación sexual de una niña de 10 años. Tras su estreno en octubre de 2019 este cortometraje está siendo reconocido en festivales de cine de todo el mundo destacando: CINHOMO 2021 (Mención especial del jurado y del público a mejor documetal), LesGaiCineMad 2019 (Ganador del premio del público a mejor documental), XIII Festival Internacional de Cine de villa de Leyva (Colombia) (mención especial del jurado), 12Th Months Film Festival de Rumanía, 8th Mumbai Shorts International Filmfest de la India (mención a la excelencia cinematográfica), XIII Festival Internacional de los Derechos Humanos Cineotro (Colombia), La otra banqueta Festival de Cine por la Diversidad Sexual (Guatemala), Queer International Film Festival Playa del Carmen (Mexico), Imprópria Mostra de Cinema de Igualdade de Género (Portugal), FIBABC (España), y The Lift-off Film Festival (Reino Unido).

Este corto está entre los documentales más visto en la plataforma Filmin y el pasado 19 de junio se emitió en La 2 de TVE siendo lo más visto esa noche.