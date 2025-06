«El gobierno de coalición progresista va a continuar» aunque «los audios nos repugnan», afirma Pedro Sánchez

«Compareceré en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones», afirma el Presidente

El presidente del Gobierno y Secretario General del PSOE Pedro Sánchez ha vuelto a comparecer en la sede central del partido en Ferraz, tras seis horas de reunión, y ha comenzado dirigiendo sus palabras a las mujeres porque «los audios nos repugnan», y denotan «falta de ejemplaridad, zafiedad y machismo incompatibles con los valores feministas de esta organización».

Esos audios a los que se refiere Sánchez, incluidos en el informe de 490 páginas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, recogen frases en las que José Luis Ábalos y Koldo García se estarían repartiendo mujeres del ámbito de la prostitución.

Sánchez ha reivindicado los logros de su gobierno con datos económicos, y además ha asegurado que «la corrupción ahora se castiga como un hecho imperdonable, aunque sigue habiendo corruptos y corruptores, y mi compromiso es que desaparezcan del todo y que los casos de corrupción sean cada vez más excepcionales».

Además, el líder socialista ha aprovechado su comparecencia para atacar a la oposición porque «nosotros no queremos ser como el PP y VOX, no vamos a tapar la corrupción que surja en nuestras filas, no vamos a perseguir a denunciantes, a periodistas, ni destruir pruebas a martillazos: vamos a dar la cara y actuar con contundencia».

«Somos intransigentes cuando la corrupción nos afecta», afirma Sánchez, que añade que el PSOE «es una organización limpia».

«El caso Koldo es el único caso hasta la fecha de supuesta corrupción que afecta a mi organización, esperamos que la justicia actúe, y quienes hayan cometido corrupción lo paguen», agrega.

Decisiones y medidas

Sánchez ha confirmado que el partido ha decidido la expulsión definitiva de José Luis Ábalos, la ejecución de una nueva auditoría externa de las cuentas públicas y que la Comisión Ejecutiva Federal estará llevada de forma colegiada por Cristina Narbona, Borja Cabezón, y Montse Mínguez, apoyados por la gerente Ana Fuentes, hasta el 5 de julio en el que se propondrá un nuevo equipo de Secretaría de Organización.

Además, Sánchez ha afirmado que hará una rendición de cuentas, «compareceré en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones», sentencia y explica que impulsará una Comisión de Investigación en las Cortes para «conocer la verdad» del caso Koldo, y se reunirá con los grupos que apoyaron su investidura para ‘conocer sus propuestas y el PSOE adoptará todas las medidas proporcionales y útiles que se le planteen’.

«El gobierno de coalición progresista va a continuar y mantiene su hoja de ruta. España merece avanzar y no retroceder por una agenda reaccionaria de PP y VOX. Entregar las riendas a una coalición PP-VOX con una agenda reaccionaria y con casos abiertos de corrupción, sería una tremenda irresponsabilidad», sentencia Sánchez.