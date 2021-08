El Juzgado de lo Social prohíbe a Sanitas que sus gerocultoras administren medicamentos sin presencia de personal sanitario

El Juzgado de lo Social 2 concluye que “al igual que en otras sentencias que se han citado, es claro que el personal con categoría de gerocultor/a colocan y preparan la medicación en el turno de noche porque no hay enfermeras de presencia física; luego no concurre la supervisión, sin que la posibilidad de consultar telefónicamente pueda equipararse a una supervisión eficaz de la medicación suministrada, que no se contempla con pautas e instrucciones por escrito”.

You may also like