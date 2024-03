El catedrático de la UC y jefe de Neurología del HUMV considera que el galardón “reconoce los grandes avances de la última década en la neurología clínica”

El neurólogo Julio Pascual, Premio de Investigación Juan María Parés 2023 del Consejo Social UC

Santander, 11 de marzo de 2024.- Julio Pascual Gómez, catedrático del Departamento de Medicina y Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria (UC) y jefe del servicio de Neurología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV), ha sido galardonado con el Premio de Investigación Juan María Parés 2023, que el Consejo Social UC otorga en la modalidad de ‘Actividad Investigadora’.

Se trata de un galardón dotado con 7.000 euros, que reconoce a una trayectoria científica meritoria, llevada a cabo por un profesor o investigador ligado a la Universidad.

Un premio con un “enorme significado”

“El reconocimiento por parte del Consejo Social de la UC tiene para mí un enorme significado por varios motivos. En primer lugar, por su prestigio, que no solo recae en la entidad convocante, sino en la calidad científica de los anteriores galardonados”, destacó Pascual, quien dirigió el Área de Neurociencias del Instituto de Investigación Valdecilla (Idival) entre 2020 y 2022.

El catedrático puso en valor que se trata de un premio “que procede de la que yo siempre he considerado mi Universidad y de la que me he sentido miembro orgulloso. Además, llega en un momento de mi trayectoria profesional, cuando acabo de cumplir los 65 años, en el que un reconocimiento tan prestigioso compensa con creces todos los esfuerzos de cuatro décadas compaginando asistencia, docencia e investigación”.

“Me hace especial ilusión ya que es la primera vez que este premio recae en un clínico y creo que este reconocimiento debería servir de acicate para potenciar, todavía más, el interés en la investigación entre los profesionales del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Como neurólogo, creo que este premio reconoce los grandes avances de la última década en la neurología clínica, que nos permiten tratar con éxito muchas enfermedades que hasta hace poco condicionaban muy graves secuelas”, añadió.

Sobre este punto, Pascual – director gerente del HUMV de 2015 a 2019- resaltó sentirse “especialmente contento de que este premio recaiga en un investigador en el dolor de cabeza y, en concreto, en las migrañas, porque esta enfermedad tan invalidante para las actividades de la vida diaria ha sido siempre la gran olvidada al asentarse sobre todo en mujeres jóvenes y desde la Universidad de Cantabria hemos contribuido al desarrollo, por vez primera, de los primeros tratamientos específicos para esta cefalea”.

“Por último, este reconocimiento me permite pagar la deuda moral que tengo con mis maestros, que me lo enseñaron todo, y con mi familia, que de alguna manera ha sufrido mi interés en la neurociencia”, concluyó.

Breve CV Julio Pascual

Julio Pascual se licenció en Medicina en 1975 en la Universidad de Salamanca, realizando posteriormente su tesis doctoral en el Departamento de Fisiología y Farmacología de la UC, sobre neuroquímica cerebral, con Premio Extraordinario. La línea de neuroquímica dedicada al estudio de receptores para neurotransmisores en el cerebro humano normal y patológico dio lugar a múltiples publicaciones en revistas de neurociencia básica.

Su línea principal de investigación durante 3 décadas ha sido la de las cefaleas, llevando a cabo contribuciones relevantes en prácticamente todos los campos, por lo que sus aportaciones podrían considerarse un ejemplo de Medicina Traslacional. Así, por ejemplo, ha descrito la epidemiología de las cefaleas primarias crónicas (Premio Harry Kaplan al mejor artículo del año, de la American Headache Society) y las manifestaciones clínicas de diversas cefaleas (por estas contribuciones la European Headache Federation le otorgó su premio más prestigioso, el Enrico Greppi, en 2008).

Además, esta actividad investigadora se ha visto reconocida en diferentes ámbitos nacionales e internacionales. Por ejemplo, ha sido editor jefe de ‘Revista de Neurología’ (publicación oficial de las Sociedades Autonómicas de Neurología) y editor asociado de ‘Neurología’ (revista oficial de la Sociedad Española de Neurología) durante 8 años y durante 15 años el primer editor asociado no norteamericano de ‘Headache’ (publicación oficial de la American Headache Asociation), además de tener reconocidos 5 sexenios de investigación de la ANECA.

Entre sus distinciones, posee el Premio a la Trayectoria Profesional otorgado por la Organización Médica Colegial en al año 2018 y que este mismo año la Junta Directiva de la Sociedad Española de Neurología le ha seleccionado para pronunciar la conferencia plenaria ‘Ramón y Cajal’ de su Reunión Anual, que es un reconocimiento a una trayectoria investigadora, en general, reservada para ponentes extranjeros de reconocido prestigio.

Premios de Investigación Juan María Parés

El Consejo Social de la Universidad de Cantabria convoca los Premios de Investigación Juan María Parés desde el año 2001 con el objetivo de destacar anualmente la actividad investigadora realizada por investigadores en servicio activo que estén o hayan estado vinculados a la UC. Este galardón también podrá ser otorgado a una trayectoria científica meritoria, llevada a cabo por un profesor o investigador ligado a la Universidad.