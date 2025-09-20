El nuevo buque oceánico de la Guardia Civil realizará escala en Santander y el martes podrá ser visitado
En esa jornada, además de visitar el buque ‘Duque de Ahumada’, se podrá conocer más de cerca el trabajo del Servicio Marítimo de la Guardia Civil
Santander, 20 de septiembre de 2025.-
El nuevo buque oceánico ‘Duque de Ahumada’ de la Guardia Civil, que fue entregado al cuerpo este pasado jueves en Vigo, recalará este lunes, 22 de septiembre, en el puerto de Santander donde realizará su primera escala.
El buque podrá ser visitado por la ciudadanía durante la jornada del martes, día 23, en horario de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas.
Se encontrará atracado en el muelle Almirante, en la zona de la Estación Marítima de Santander. La entrada para visitar el buque se realizará por el acceso peatonal del vallado anterior a la Estación Marítima, en la calle Antonio López.
La visita será guiada por los guardias civiles del Servicio Marítimo que prestan servicio en el propio buque ‘Duque de Ahumada’, quienes explicarán el trabajo que realizan desde dicha embarcación. Se aconseja que la visita se realice con calzado cómodo.
Tras la jornada de puertas abiertas, el buque continuará su servicio por aguas del Mar Cantábrico, para después dirigirse a su base en Cádiz.
