La fundación vinculada a Leire Díez ya no puede usar la dirección de la Universidad Complutense que utilizó para inscribirse en el BOE

Díez ha figurado como Presidencia y Vocal en distintos momentos de la Fundación Internacional de Derechos Humanos, o International Human Rights Foundation

La exmilitante socialista empezó su carrera al abrigo del PSOE de Cantabria, prosperó después en Madrid y ahora está investigada como presunta «fontanera» del partido

La Fundación Internacional de Derechos Humanos, o International Human Rights Foundation (no confundir con la ONU) es todo un misterio. Una estructura domiciliada en España, de la que Leire Díez ha figurado en varias ocasiones como Vocal o incluso como Presidencia, pero con una aparente maraña de direcciones en Madrid, Nueva York y otros países, cuentas anuales imposibles de localizar y una página web inaccesible desde hace años.

Pero la madeja se desmonta fácil buscando el origen de la Fundación, ya que su dirección en el momento de la publicación del organismo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) estaba ubicada en la calle San Bernardo, número 49 pertenece a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y ya no se puede utilizar porque la UCM clausuró en 2020 el organismo al que estaba vinculada.

Sin embargo, esa es la dirección que sigue apareciendo en todos los registros oficiales, donde la Fundación permanece como activa, pese a no tener ya ninguna autorización de la UCM para utilizar sus instalaciones.

«Suprimido en 2020»

A preguntas de CANTABRIA DIARIO, la Universidad Complutense de Madrid ha explicado que en el año 2016 la citada fundación suscribió un convenio marco con el IUI Euro-Mediterranean University Institute (EMUI) de la UCM, pero aclara que «dicho instituto fue suprimido por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid de fecha 30 de junio de 2020, quedando extinguidos desde ese momento todos los acuerdos y convenios vinculados al mismo», explica la UCM a CANTABRIA DIARIO.

Ningún acuerdo vigente que ampare la utilización de dependencias de la UCM

«Asimismo, no consta actualmente ningún instrumento jurídico o acuerdo vigente que ampare la utilización por parte de la Fundación Internacional para los Derechos Humanos de espacios o dependencias de la Universidad

Complutense de Madrid», añade la prestigiosa universidad.

En este sentido la UCM aclara que los servicios competentes de la Universidad procederán a la actualización de la información registral de la mencionada fundación, toda vez que actualmente «no tiene asignado ni cedido ningún espacio dentro de la Universidad Complutense de Madrid».

La web de International Human Rights Foundation está cerrada desde que varios artículos periodísticos como Maldita.es apuntaran que el organismo «no tiene relación con organismos internacionales ni hay rastro de su actividad fuera de España» aunque su contenido es todavía accesible a través de herramientas informáticas especializadas.