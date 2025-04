El rey emérito demanda a Miguel Ángel Revilla por difamación

En la imagen de archivo Juan Carlos y Revilla se abrazan durante una visita a Torrelavega – (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO

El rey emérito Juan Carlos I ha presentado una demanda contra el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla, por diversas declaraciones del cántabro en varios programas de televisión, en críticas a los problemas con el fisco del emérito, y también sobre su vida extramarital.

En otros tiempos, como atestigua la imagen que ilustra esta noticia, Juan Carlos y Revilla mantuvieron una relación extremadamente cordial.

Las declaraciones a las que se aluden en la querella las habría realizado Revilla entre los años 2022-2025, entre muchas intervenciones el cántabro usaba expresiones como «defraudador» y hablaba «contra los corruptos, no he robado en mi vida y quiero que quien me representa dé ejemplo al máximo nivel».

En la demanda Juan Carlos le pide a Revilla 50.000 euros que serán «donados a Cáritas» y le emplaza a un acto de conciliación en Santander.