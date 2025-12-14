El TUS vuelve a ser gratis durante las tardes de Navidad

El servicio será gratuito del 22 de diciembre al 5 de enero, ambos incluidos, entre las 18.00 y 22.00 horas, para fomentar los desplazamientos sostenibles y el consumo local

Navarro subraya que el TUS ofrece un medio de transporte muy cómodo para realizar las compras o moverse por Santander en plena Navidad

14, diciembre, 25.

Los viajes en los autobuses del servicio municipal de transportes urbanos de Santander (TUS) volverán a ser gratis durante las tardes de Navidad, concretamente desde el lunes, 22 de diciembre, hasta el 5 de enero, ambos incluidos.

El concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, ha detallado que una Navidad más esta medida se aplicará desde las 18.00 a las 22.00 horas, en toda la red de líneas, con el objetivo de fomentar los desplazamientos sostenibles y reducir el uso del vehículo privado, para mejorar la fluidez del tráfico y facilitar la movilidad en estas fechas.

Igualmente, la medida quiere servir de apoyo al comercio y la hostelería, incentivando las compras y el consumo en el municipio, y sensibilizar también a los ciudadanos sobre las ventajas de la movilidad sostenible.

“El TUS ofrece un medio de transporte muy cómodo para realizar las compras, disfrutar de la programación lúdica y moverse por Santander en Navidad”, ha destacado el edil.

Además, como cada año, el servicio establecerá horarios especiales en los días centrales de la Navidad con el objetivo de favorecer la conciliación de los trabajadores del TUS y adecuarlos a las necesidades de los vecinos en fechas como Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo.