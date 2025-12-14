  • 14 de diciembre de 2025
  1. Home
  2. Santander
  3. El TUS vuelve…

El TUS vuelve a ser gratis durante las tardes de Navidad

.

El servicio será gratuito del 22 de diciembre al 5 de enero, ambos incluidos, entre las 18.00 y 22.00 horas, para fomentar los desplazamientos sostenibles y el consumo local

Navarro subraya que el TUS ofrece un medio de transporte muy cómodo para realizar las compras o moverse por Santander en plena Navidad

14, diciembre, 25.

Los viajes en los autobuses del servicio municipal de transportes urbanos de Santander (TUS) volverán a ser gratis durante las tardes de Navidad, concretamente desde el lunes, 22 de diciembre, hasta el 5 de enero, ambos incluidos.

El concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, ha detallado que una Navidad más esta medida se aplicará desde las 18.00 a las 22.00 horas, en toda la red de líneas, con el objetivo de fomentar los desplazamientos sostenibles y reducir el uso del vehículo privado, para mejorar la fluidez del tráfico y facilitar la movilidad en estas fechas.

Igualmente, la medida quiere servir de apoyo al comercio y la hostelería, incentivando las compras y el consumo en el municipio, y sensibilizar también a los ciudadanos sobre las ventajas de la movilidad sostenible.

“El TUS ofrece un medio de transporte muy cómodo para realizar las compras, disfrutar de la programación lúdica y moverse por Santander en Navidad”, ha destacado el edil.

Además, como cada año, el servicio establecerá horarios especiales en los días centrales de la Navidad con el objetivo de favorecer la conciliación de los trabajadores del TUS y adecuarlos a las necesidades de los vecinos en fechas como Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

.

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.