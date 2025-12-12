El PP recomienda a Leire Díez que «tire de la manta: caiga quien caiga»

El senador cántabro del PP recomienda a Leire Díez “que colabore con la justicia» y asegura que “el sanchismo se desmorona y sus dos caras en Cantabria son Leire Díez y Pedro Casares”

El senador autonómico y diputado regional del PP de Cantabria, Íñigo Fernández

“La socialista cántabra más conocida en Madrid es Leire Díez, con el consentimiento de Pedro Casares”, afirma el senador



El senador autonómico y diputado regional del PP de Cantabria, Íñigo Fernández, ha recomendado hoy, en rueda de prensa, a Leire Díez “que colabore con la justicia y tire de la manta: caiga quien caiga. Yo en su caso contaría toda la verdad, cuanto antes. Eso es lo que le puedo recomendar en beneficio de su defensa, porque optar por tapar, ocultar, esconder, enredar, por salvar a no se sabe a quién es un camino que puede no favorecerle”, ha dicho.

Según Fernández, “la socialista cántabra más conocida en Madrid es Leire Díez, con el consentimiento de Pedro Casares”, pese a que, según ha dicho, la portavoz socialista, Ainoa Quiñones, “que habla de todo sin saber de nada”, dice que no la conoce y le da igual las fotografías que aparecen en las que apoya a Pedro Casares en las primarias celebradas a principios de año. “¿Es que aquí, ahora, ya nadie conozca a nadie?”, se ha preguntado.

“No podemos soportar como sociedad este silencio atronador de los dirigentes del PSOE de Cantabria en relación a los episodios de corrupción tan gravísimos que vamos conociendo cada día, sobre todo por la participación de figuras relevantes del socialismo cántabro, como Leire Díez “, ha asegurado.

Para el senador cántabro, “el sanchismo se desmorona, se cae” y ha afirmado que “el sanchismo de Cantabria tiene dos caras, dos figuras visibles por encima de todas las demás: Leire Díez, en prisión preventiva, y Pedro Casares, que permitió con su consentimiento en Madrid todas esas operaciones destinadas dinamitar el Estado de Derecho en España y a impedir que una justicia libre pueda hacer seguimiento e investigación y, en su caso enjuiciamiento, de los casos de corrupción que rodean al presidente del Gobierno”.

“La corrupción se desborda en el vaso de Pedro Sánchez. El país entero, la sociedad, está sobrecogida y esto no puede aguantar más tiempo. Lo vemos todos menos Sánchez”, ha concluido íñigo Fernández.

