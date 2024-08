FACUA denuncia a un festival de Santander por impedir entrar con comida y bebida del exterior

El evento tuvo lugar el pasado 22 de julio en la capital cántabra

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Campa Sin Lluvia SL, la promotora del festival Remember Campa —celebrado el pasado 22 de julio en Santander—, por impedir el acceso de los asistentes al recinto con comida y bebida adquiridas en el exterior. La denuncia ha sido presentada ante la Dirección General de Comercio y Consumo y el Servicio de Juego y Espectáculos del Gobierno cántabro.



La asociación ha podido comprobar que en la web del evento, en su apartado sobre Información, se recoge expresamente que “/Diferentes localizaciones del recinto tendrán disponibles barras en las que podrás adquirir comida y bebida previa recarga de la pulsera. EN EL RECINTO DEL FESTIVAL NO SE PUEDE INTRODUCIR NI COMIDA NI BEBIDA/“.

Qué dice la ley

El artículo 82 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, recoge que /“se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”/.



La antigua Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) —adscrita al ministerio con competencias en materia de consumo—, publicó en 2016 un informe relacionado con este mismo asunto, en aquella ocasión con la prohibición en cines, en el que concluía que existía una/ “cláusula abusiva”/ ya que el consumidor /“se ve privado de la prestación principal, de forma injustificada, habiendo abonado la entrada, en base a una limitación impuesta unilateralmente respecto a un servicio accesorio que no ha solicitado, y teniendo en cuenta que la actividad básica de la empresa no es la venta y distribución de comida y bebida”/.



Por todo ello, FACUA insta a la Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio y al Servicio de Juego y Espectáculos de la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria a que investigue los

hechos y proceda a abrir el correspondiente expediente sancionador contra la promotora del Remember Campa por impedir el acceso al festival con alimentos adquiridos en el exterior.



De igual forma, la asociación señala a los usuarios que se hayan visto afectados por prohibiciones de este tipo en eventos a los que hayan acudido o tengan previsto acudir que pueden ponerlo en conocimiento de la organización para que realice las correspondientes actuaciones.

Síguenos en GOOGLE NEWS