Revocadas más de 1.200 licencias de pisos turísticos y de temporada en Cantabria



En toda España, Vivienda ha notificado más de 86.000 pisos turísticos y de temporada ilegales a las plataformas digitales para que retiren sus anuncios. Se trata de viviendas que han solicitado el número de registro de alquiler de corta duración, obligatorio desde el pasado mes de julio, y no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales.

Madrid, Barcelona y Marbella lideran el ranking de municipios con mayor número de solicitudes revocadas; a nivel autonómico, Andalucía encabeza esta serie con mucha diferencia. Desde la puesta en marcha de la Ventanilla Única Digital, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Colegio de Registradores y las plataformas que operan en este sector comparten datos clave para acabar con el fraude en los alojamientos temporales.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha notificado a las plataformas online la existencia de 86.275 viviendas turísticas y temporales ilegales para que retiren sus anuncios. Se trata de viviendas que han solicitado el número de registro de alquiler de corta duración, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos.

En Cantabria, un total de 1.207 viviendas han visto revocada su licencia por no cumplir los requisitos legales.El registro obligatorio de alojamientos de corta duración ya está funcionando con el objetivo de perseguir y poner fin al fraude en los alquileres de corta duración al tiempo que se activan otros mecanismos para que estas viviendas se puedan incorporar al mercado de alquiler residencial.