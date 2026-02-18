  • 18 de febrero de 2026
  1. Home
  2. Cantabria
  3. Fallece por causas…

Fallece por causas naturales Pas, una de las hembras de león marino más carismáticas de Cabárceno

.

El ejemplar, de 22 años, llegó a la instalación cántabra hace dos décadas y se convirtió en uno de los animales más queridos por los visitantes junto a su compañera Deva

Fallece por causas naturales Pas, una de las hembras de león marino más carismáticas del Parque de la Naturaleza de Cabárceno
Fallece por causas naturales Pas, una de las hembras de león marino más carismáticas del Parque de la Naturaleza de Cabárceno

Santander- 18.02.2026

Fallece por causas naturales uno de los leones marinos patagónicos del Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Pas, hembra de 22 años, llegó a la instalación cántabra con dos años y, desde entonces, se convirtió en uno de los animales más carismáticos y queridos por los visitantes, junto a su compañera Deva.

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno lamenta la pérdida de este ejemplar, que ha formado parte de la historia de la instalación y del recuerdo de miles de visitantes que han podido conocerle de cerca a lo largo de estos veinte años.

Los leones marinos patagónicos (Otaria flavescens) habitan en las costas de América del Sur. Se trata de una especie adaptada tanto al medio marino como al terrestre, donde forma colonias numerosas y presenta un marcado comportamiento social. En estado salvaje suelen vivir entre 15 y 20 años, pudiendo superar esa cifra bajo cuidado humano, como ha sido el caso de Pas, que ha alcanzado los 22 años gracias a los cuidados y al seguimiento continuado del equipo de profesionales del parque.

Estos animales destacan por la estrecha relación que pueden llegar a mantener con sus cuidadores en entornos bajo cuidado humano. Pas tenía problemas de visión y desarrolló un sistema de soplos que le permitía reconocerlos y reforzar ese vínculo.

Pas convivía con otros dos ejemplares: Deva, también león marino patagónico, y Eco, león marino californiano. Los ejemplares disfrutan de una piscina recientemente reformada para adaptarla a su edad y necesidades, garantizando así su bienestar.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

El Colegio de Periodistas organiza «Voces contra el silencio: cine y periodismo» Default ThumbnailUGT destaca que Cantabria registra la menor brecha salarial de género desde 2005 aunque supera los 450 euros brutos al mes

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.