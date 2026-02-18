Fallece por causas naturales Pas, una de las hembras de león marino más carismáticas de Cabárceno
El ejemplar, de 22 años, llegó a la instalación cántabra hace dos décadas y se convirtió en uno de los animales más queridos por los visitantes junto a su compañera Deva
Fallece por causas naturales uno de los leones marinos patagónicos del Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Pas, hembra de 22 años, llegó a la instalación cántabra con dos años y, desde entonces, se convirtió en uno de los animales más carismáticos y queridos por los visitantes, junto a su compañera Deva.
El Parque de la Naturaleza de Cabárceno lamenta la pérdida de este ejemplar, que ha formado parte de la historia de la instalación y del recuerdo de miles de visitantes que han podido conocerle de cerca a lo largo de estos veinte años.
Los leones marinos patagónicos (Otaria flavescens) habitan en las costas de América del Sur. Se trata de una especie adaptada tanto al medio marino como al terrestre, donde forma colonias numerosas y presenta un marcado comportamiento social. En estado salvaje suelen vivir entre 15 y 20 años, pudiendo superar esa cifra bajo cuidado humano, como ha sido el caso de Pas, que ha alcanzado los 22 años gracias a los cuidados y al seguimiento continuado del equipo de profesionales del parque.
Estos animales destacan por la estrecha relación que pueden llegar a mantener con sus cuidadores en entornos bajo cuidado humano. Pas tenía problemas de visión y desarrolló un sistema de soplos que le permitía reconocerlos y reforzar ese vínculo.
Pas convivía con otros dos ejemplares: Deva, también león marino patagónico, y Eco, león marino californiano. Los ejemplares disfrutan de una piscina recientemente reformada para adaptarla a su edad y necesidades, garantizando así su bienestar.
