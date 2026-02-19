Cantabria, la segunda región con más incidencia de accidentes de trabajo de autónomos

En 2025 se registraron 562 accidentes de trabajo de autónomos en Cantabria, un descenso del 12,1% en relación a 2024

No hubo que lamentar víctimas mortales en accidentes de trabajo

Ana Cabrero (ATA): “cualquier cifra de siniestralidad debemos contemplarla como inaceptable. Es necesario continuar fomentando la cultura preventiva en el trabajo autónomo”

Santander, 19 de febrero de 2026. En 2025, el colectivo de autónomos registró en Cantabria un total de 562 accidentes de trabajo, según los últimos datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo publicada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. A pesar de que los datos son elevados, la cifra es un 12,1% inferior a la registrada en el mismo periodo de 2024, cuando se registraron 639 accidentes.

A pesar de este descenso, Cantabria sigue estando a la cabeza de comunidades con mayor índice de incidencia*, con una tasa del 1.327,4, tasa sólo superada por la Comunidad Foral de Navarra (,1.721,1) y seguida por Castilla-La Mancha (1.244,1), Asturias (1.121,5), Extremadura (1.102,4) y La Rioja (1.084,7). Por su parte, el mayor índice de incidencia de accidentes mortales se ha dado en Castilla-La Mancha (5,54), en Castilla y León (2,91), Cataluña (2,12), en Baleares (1,93) y en Galicia (1,92).

En cuanto al número de accidentes mortales, afortunadamente no hubo que lamentar ningún fallecimiento en el conjunto de 2025 en Cantabria.

Del total de 562 accidentes registrados en Cantabria, 537 accidentes se dieron en la jornada laboral y 25 fueron in itinere. Además, atendiendo a la gravedad del siniestro durante la jornada laboral, un total de 529 fueron accidentes leves y 8 fueron graves.

El número de accidentes con baja laboral registrados en España ha ascendido a 620.386 siniestros en 2025, cifra que es un 1,3% inferior a la registrada un año antes, en 2024. De estos accidentes, un total de 591.931 los han sufrido trabajadores asalariados y 28.455 trabajadores autónomos

Si nos centramos en los accidentes registrados en el colectivo de trabajadores por cuenta propia en el conjunto de España observamos que 26.387 se produjeron en jornada de trabajo y 2.068 fueron in itinere (al ir o al volver del lugar de trabajo). Según la gravedad de los accidentes, 27.663 fueron leves, 733 fueron graves y 59 fueron mortales. Cabe destacar que respecto a 2024, en cifras totales se ha registrado un descenso de 4.211 accidentes leves, de 59 accidentes en el caso de los graves y de 11 en el caso de los mortales.

ES NECESARIO GARANTIZAR ENTORNOS LABORALES SEGUROS

En esta línea, la presidenta de ATA Cantabria, Ana Cabrero, ha puesto de relieve que los accidentes laborales de autónomos siguen siendo una preocupación en Cantabria. “Es verdad que han bajado un 12,1% respecto a 2024, cifra que a su vez ya suponía un descenso de la registrada en 2023, pero sin duda cualquier cifra, cualquier dato de siniestralidad, debemos contemplarlo como inaceptable. Por ello, es necesario continuar fomentando la cultura preventiva en el trabajo autónomo, en el colectivo”.

A pesar de los datos de siniestralidad, desde ATA Cantabria estamos trabajando con la consejería y hay una implicación activa desde la Mesa del Trabajo Autónomo en programas de información y sensibilización. “Desde ATA somos plenamente conscientes de la necesidad de poner en marcha este tipo de programas que tienen como finalidad ayudar a los autónomos a conocer y a prevenir sus riesgos laborales”, apunta Ana Cabrero.

“Tenemos que destacar que no haya accidentes mortales de autónomos en 2025, cosa que no pueden decir lamentablemente todas las comunidades, pero aún así detrás de cada accidente hay personas, hay familias, proyectos de vida que se ven afectados”, apunta la presidenta regional de ATA.

Por ello desde ATA Cantabria insisten en la necesidad de poner en marcha programas adaptados a cada sector, hacerlos asequibles y lograr formar al mayor número de autónomos con el fin de proteger lo más importante del trabajo autónomo: la vida, la salud laboral de las personas, de los trabajadores autónomos que son ‘el eslabón más frágil de toda la cadena productiva pero el más numeroso’, destaca la organización en un comunicado.

*Los índices de incidencia mensuales se definen como el cociente del número medio de accidentes de trabajo ocurridos durante el periodo de referencia, multiplicado por cien mil y dividido entre el número medio de trabajadores afiliados a fin de mes a la Seguridad Social con cobertura por contingencias profesionales en los meses de referencia.