  • 19 de febrero de 2026
  1. Home
  2. Portada
  3. Cantabria, la segunda…

Cantabria, la segunda región con más incidencia de accidentes de trabajo de autónomos

.

En 2025 se registraron 562 accidentes de trabajo de autónomos en Cantabria, un descenso del 12,1% en relación a 2024

No hubo que lamentar víctimas mortales en accidentes de trabajo

Ana Cabrero (ATA): “cualquier cifra de siniestralidad debemos contemplarla como inaceptable. Es necesario continuar fomentando la cultura preventiva en el trabajo autónomo”

Santander, 19 de febrero de 2026. En 2025, el colectivo de autónomos registró en Cantabria un total de 562 accidentes de trabajo, según los últimos datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo publicada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. A pesar de que los datos son elevados, la cifra es un 12,1% inferior a la registrada en el mismo periodo de 2024, cuando se registraron 639 accidentes.

A pesar de este descenso, Cantabria sigue estando a la cabeza de comunidades con mayor índice de incidencia*, con una tasa del 1.327,4, tasa sólo superada por la Comunidad Foral de Navarra (,1.721,1) y seguida por Castilla-La Mancha (1.244,1), Asturias (1.121,5), Extremadura (1.102,4) y La Rioja (1.084,7). Por su parte, el mayor índice de incidencia de accidentes mortales se ha dado en Castilla-La Mancha (5,54), en Castilla y León (2,91), Cataluña (2,12), en Baleares (1,93) y en Galicia (1,92).

En cuanto al número de accidentes mortales, afortunadamente no hubo que lamentar ningún fallecimiento en el conjunto de 2025 en Cantabria.

Del total de 562 accidentes registrados en Cantabria, 537 accidentes se dieron en la jornada laboral y 25 fueron in itinere. Además, atendiendo a la gravedad del siniestro durante la jornada laboral, un total de 529 fueron accidentes leves y 8 fueron graves.

El número de accidentes con baja laboral registrados en España ha ascendido a 620.386 siniestros en 2025, cifra que es un 1,3% inferior a la registrada un año antes, en 2024. De estos accidentes, un total de 591.931 los han sufrido trabajadores asalariados y 28.455 trabajadores autónomos

Si nos centramos en los accidentes registrados en el colectivo de trabajadores por cuenta propia en el conjunto de España observamos que 26.387 se produjeron en jornada de trabajo y 2.068 fueron in itinere (al ir o al volver del lugar de trabajo). Según la gravedad de los accidentes, 27.663 fueron leves, 733 fueron graves y 59 fueron mortales. Cabe destacar que respecto a 2024, en cifras totales se ha registrado un descenso de 4.211 accidentes leves, de 59 accidentes en el caso de los graves y de 11 en el caso de los mortales.

ES NECESARIO GARANTIZAR ENTORNOS LABORALES SEGUROS

En esta línea, la presidenta de ATA Cantabria, Ana Cabrero, ha puesto de relieve que los accidentes laborales de autónomos siguen siendo una preocupación en Cantabria. “Es verdad que han bajado un 12,1% respecto a 2024, cifra que a su vez ya suponía un descenso de la registrada en 2023, pero sin duda cualquier cifra, cualquier dato de siniestralidad, debemos contemplarlo como inaceptable. Por ello, es necesario continuar fomentando la cultura preventiva en el trabajo autónomo, en el colectivo”.

A pesar de los datos de siniestralidad, desde ATA Cantabria estamos trabajando con la consejería y hay una implicación activa desde la Mesa del Trabajo Autónomo en programas de información y sensibilización. “Desde ATA somos plenamente conscientes de la necesidad de poner en marcha este tipo de programas que tienen como finalidad ayudar a los autónomos a conocer y a prevenir sus riesgos laborales”, apunta Ana Cabrero.

“Tenemos que destacar que no haya accidentes mortales de autónomos en 2025, cosa que no pueden decir lamentablemente todas las comunidades, pero aún así detrás de cada accidente hay personas, hay familias, proyectos de vida que se ven afectados”, apunta la presidenta regional de ATA.

Por ello desde ATA Cantabria insisten en la necesidad de poner en marcha programas adaptados a cada sector, hacerlos asequibles y lograr formar al mayor número de autónomos con el fin de proteger lo más importante del trabajo autónomo: la vida, la salud laboral de las personas, de los trabajadores autónomos que son ‘el eslabón más frágil de toda la cadena productiva pero el más numeroso’, destaca la organización en un comunicado.

*Los índices de incidencia mensuales se definen como el cociente del número medio de accidentes de trabajo ocurridos durante el periodo de referencia, multiplicado por cien mil y dividido entre el número medio de trabajadores afiliados a fin de mes a la Seguridad Social con cobertura por contingencias profesionales en los meses de referencia.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Detenido por robar más de 8.000 euros en herramientas en Cabezón de Liébana En la imagen un coche pasa por un charco en Cartes Problemas con el teléfono e Internet de Vodafone por las inundacionesCantabria activa el INUNCANT en fase de preemergencia para el seguimiento de las cuencas

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.