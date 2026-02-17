Proton VPN afirma que no tiene constancia de ningún procedimiento judicial en su contra

La empresa privada LALIGA ha difundido una nota de prensa entre sus medios portavoces habituales, en la que afirmaba que a LALIGA y a Telefónica Audiovisual Digital (TAD) les han sido notificados varios autos del Juzgado Mercantil de Córdoba nº1 por el que se les conceden las medidas cautelares “inaudita parte” solicitadas contra NordVPN y ProtonVPN, ‘reconociendo la responsabilidad de estos intermediarios tecnológicos en el proceso de la piratería de partidos de LALIGA. De esta manera, ambas compañías deben implementar de forma inmediata en sus sistemas internos las medidas oportunas para posibilitar que las direcciones IP aportadas por las demandantes, en las que se ha constatado la emisión ilegal de contenido audiovisual protegido, resulten inaccesibles desde España. Una medida, además, con carácter dinámico y ante la que no cabe recurso’.

La respuesta de Proton VPN se ha llevado a cabo a través de Twitter (X): «Hemos tenido conocimiento de informes recientes sobre procedimientos judiciales en España que podrían afectar a los servicios VPN, incluyendo Proton VPN», explica Proton.



«En este momento, desconocíamos que hubiera procedimientos en curso antes de la publicación de estos informes y no hemos sido notificados formalmente de ningún procedimiento ni sentencia», añaden.



«Además, cualquier orden judicial emitida sin la debida notificación a las partes afectadas, negándoles así la oportunidad de ser escuchadas, sería procesalmente inválida en virtud de los principios fundamentales del debido proceso», apunta Proton VPN.



«Los tribunales españoles, como todos los tribunales que operan bajo el Estado de derecho, están sujetos a garantías procesales que garantizan que las partes tengan la oportunidad justa de presentar su caso antes de que se dicte una sentencia vinculante», afirma la empresa dedicada a proteger la privacidad de sus usuarios.

¿Qué es una VPN?

En todo este lío técnico y jurídico vinculado a los bloqueos masivos impulsados por LALIGA desde febrero de 2025, agrupados en lo que se ha llamado #LaLigaGate, se manejan demasiados términos complejos para el público en general. Una VPN es una Red Privada Virtual que, si bien se utilizan para preservar la privacidad de los consumidores que las tienen contratadas, también es cierto que en ocasiones se usan para actividades ilícitas como la piratería, la pornografía infantil, el terrorismo y otros delitos online.