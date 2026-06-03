  • 4 de junio de 2026
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La plantilla de NESTLÉ en La Penilla mantiene su respaldo total a los paros

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Los paros intermitentes de tres horas en cada turno de trabajo se repetirán mañana en el cierre de una negociación “con pocos avances”

La plantilla de la fábrica de Nestlé en La Penilla mantiene hoy su respaldo total a los paros convocados por el comité de empresa en coincidencia con los dos últimos días de negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la compañía.

Según informa el propio comité de empresa, toda la plantilla ha secundado los paros intermitentes de tres horas en el turno de mañana (de 6 a 7,30 y de 11,30 a 13 horas) y en el matinal de la jornada partida (de 11,30 a 13 horas).

Estos paros intermitentes, que sustituyeron a la huelga general indefinida prevista en un principio desde el pasado lunes 1 de junio, proseguirán a lo largo del día en el resto de relevos en el penúltimo día de negociación del ERE.

Los paros se repetirán este jueves 4 de junio en la última fecha programada inicialmente en el calendario de una negociación del ERE “con pocos avances a día de hoy”, según aclara el órgano sindical de la planta productiva cántabra.

Tal y como anunció el pasado viernes 29 de mayo el comité de empresa de la fábrica cántabra de Nestlé, estos paros intermitentes se realizarán de manera indefinida desde el próximo lunes 8 de junio si la negociación concluyera sin un acuerdo.

David Laguillo
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David Laguillo

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David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

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