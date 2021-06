Félix Álvarez: “Hay muchos más problemas en los ojos que ven algo raro en esa foto, que en la foto misma”

“Son la policía de la moral”, ha sostenido el líder de Cs, para quien si por Consuelo Gutiérrez fuera “habría que prohibir la publicación de cualquier revista de moda o los anuncios de perfumes” . Por último, Álvarez ha aseverado que le parece bien que haya gente a la que no le guste la fotografía de ese cartel, pero que “lo que no es tolerable es que algunos quieran imponer sus gustos, criterio o fobias cuando se cumple la ley, como es el caso”.

“ No estamos hablando de publicitar un taller mecánico, o una tienda de electrodomésticos, o una librería, o una tienda de electricidad , donde la foto de una mujer en bañador no tiene ninguna vinculación con el objeto que se quiere publicitar, pero insisto, ¿para un desfile de ropa de verano una mujer en bañador? Es delirante”, ha enfatizado Félix Álvarez, que ha subrayado que el hecho de que la directora general de Igualdad considere que la foto de la mujer en bañador presenta una actitud “sexualmente sugerente” es la constatación de que “hemos pasado del puritanismo de la derecha más rancia y ultracatólica que todo lo consideraba pecado, al puritanismo de la izquierda más regresiva y reaccionaria, que todo lo considera delito”.

“Según Gutiérrez, la fotografía supone un acto vejatorio contra la dignidad de todas las mujeres”, ha señalado Álvarez, para quien este cartel, a través del que se promociona un desfile de ropa de verano con un bañador de una de las firmas participantes, “hubiera pasado totalmente desapercibido” si Gutiérrez no hubiera pedido el cese de la difusión del mismo. Según el portavoz naranja , la imagen “respeta escrupulosamente la ley” , en referencia tanto a la Ley General de Publicidad como a las diferentes normativas contra la violencia de género y por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, ya que la imagen de esa mujer en bañador “está perfectamente vinculada con el objeto que se publicita, que no es otra cosa que un desfile de ropa de verano”.