Félix Álvarez: “La policía de la moral nos hace alcanzar cotas de ridiculez nunca antes vistas”

“A nadie se le pide que le guste o no el cartel; tan sólo pedimos que siempre que se cumpla la ley, como es el caso, se respete la libertad de expresión ”, ha defendido Álvarez, puesto que detrás de este tipo de actuaciones por parte del gobierno de turno se esconde el hecho de que “nos quieren arrastrar a una época oscura y medieval, donde si no te sometes a sus gustos y fobias te persiguen cual inquisición postmoderna”.

“Pero no, tiene que venir el puritanismo de la izquierda más rancia y regresiva a decirnos a todos qué es lo que está bien o lo que está mal , cómo vestirnos, qué nos debe gustar y qué no, y un largo etcétera de exigencias que van en contra de nuestra libertad como individuos”, ha lamentado el líder naranja, que cree que este tipo de “debates absurdos” -además de “desviar la atención de cuestiones que son verdaderamente urgentes”- “ponen el foco en el meme fácil”.

“ ¿Pero con qué quieren promocionar un desfile de ropa de verano? ¿Con una manta segoviana? De verdad, nos estamos volviendo locos”, ha enfatizado Álvarez, quien ha mostrado su solidaridad tanto con APEMECAC como con la AEHC, “dos asociaciones que realizan un magnífico trabajo y que, además, habían tenido una buena idea para echar una mano a aquellos que no se encuentran en la mejor situación en estos momentos”. “Hay cosas por las que poner el grito en el cielo, señores del PSOE, no alimenten a la derecha radical”, ha subrayado.