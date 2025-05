Finaliza sin acuerdo el acto de conciliación entre el rey emérito Juan Carlos I y Miguel Ángel Revilla

Revilla: «no he mentido»

Gran expectación periodística en los juzgados de Las Salesas de Santander

El acto de conciliación entre el rey emérito Juan Carlos I y Miguel Ángel Revilla, a quien el rey ha denunciado por derecho al honor a raíz de varias declaraciones del expresidente cántabro, ha finalizado sin acuerdo, en un acto que ha durado apenas quince minutos.

Revilla, que se ha mostrado en todo momento «tranquilo», ha valorado el acto de conciliación como «atípico» porque ha habido turno de palabra para la acusación y la defensa e incluso «réplica y se me ha permitido hacer una aclaración, cosa que tampoco es muy habitual», afirma el expresidente de Cantabria.

«Mi abogado ha sido rotundo porque lo que demandan es que Revilla reconozca que he mentido, y yo no he mentido», explica.

«Tanto en el tema de la corrupción, como en el dinero que tiene fuera, como en los delitos fiscales, no he mentido sino que lo único que he hecho es beber de las fuentes de muchos medios de comunicación que pudieran haber sido objeto de esta demanda y no yo», añade Revilla.

«En la línea que me caracteriza durante toda mi vida que no puedo convivir con lo injusto, cuando he tenido conocimiento de los hechos que manchaban la imagen de un hombre a quien dediqué un libro hace quince años, pues he tenido que sumarme a lo que era una opinión general de los españoles, que creen que ha dilapidado su trayectoria», detalla Miguel Ángel Revilla.

«He sido el portavoz de una opinión generalizada», agrega para añadir que su último libro «no se parece nada al primero que le dediqué». «No hemos conciliado nada, y si hay juicio tendré que ir donde me manden».

La abogada del rey emérito no ha querido realizar declaraciones a la prensa.

El abogado de Revilla, José María Fuster-Fabra, ha explicado que ahora «ellos pueden presentar una demanda de protección al derecho al honor, y los plazos son muy aventurados. El acto de conciliación queda como no conciliado, esto no es un juicio y a Revilla se le pedía que reconociera que había mentido, pero he alegado que no ha mentido porque muchos medios de comunicación han publicado noticias que han llevado a Revilla a la convicción de veracidad de que su majestad ha evadido impuestos», detalla el letrado.

«Su majestad no se ha querellado contra ningún medio de comunicación», añade Fuster-Fabra.

Ahora, después del fracaso del acto de conciliación, la acusación del rey emérito puede presentar la demanda civil o, por el contrario, desistir de continuar con el proceso contra Miguel Ángel Revilla.