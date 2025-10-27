Cortes por obras en los túneles de Gedo, Somaconcha, Lantueno, Las Caldas, Riocorvo y Pedredo

Afectaciones al tráfico hasta el 31 de octubre, en Cantabria.

Transportes avanza con la modernización de seis túneles de la A-67 en Cantabria, con una inversión de 31,3 millones de euros.

Se procederá a extender la capa de rodadura en los túneles de Pedredo y Gedo

* Hasta el 31 de octubre, se cortará la calzada sentido Palencia entre los km 168 y 159.

* La calzada permanecerá abierta entre las 20:00h y las 7:00h, con un carril cortado donde se dejará la maquinaria del extendido del aglomerado, limitando el paso de transportes especiales.

* Se habilitará el itinerario alternativo a través de la carretera N-611, paralela a la autovía afectada.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras de modernización de los túneles de Gedo, Somaconcha, Lantueno, Las Caldas, Riocorvo y Pedredo, que cuentan con un presupuesto de 31,3 millones de euros (IVA incluido), y están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

En el desarrollo de estos trabajos, se va a llevar a cabo el extendido de la capa de rodadura con aglomerado asfáltico en la calzada sentido Palencia de los túneles de Pedredo y Gedo, en los municipios de Arenas de Iguña, Cieza y Los Corrales de Buelna.

Por ello, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, desde esta mañana se producirá el corte de la calzada de la autovía A-67 en sentido Palencia, en el tramo comprendido entre los km 168 y 159.

Para asegurar la fluidez del tráfico durante dicha afectación, se habilitará como itinerario alternativo la carretera N-611, con salida en el enlace 168 de la autovía A-67 y reincorporación a la autovía en el enlace de Arenas de Iguña.

En horario nocturno, de 20:00h a 7:00h, la calzada permanecerá abierta con un carril cortado, donde se dejará la maquinaria del extendido del aglomerado. Los transportes especiales deberán de tener en cuenta esta limitación al paso del túnel.

La afectación en este tramo durará previsiblemente hasta el viernes 31 de octubre.