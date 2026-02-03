UGT recalca las ‘debilidades’ del empleo en Cantabria y su ‘dependencia de los servicios’

El sindicato recalca que Cantabria es la autonomía con mayor aumento del paro y la tercera con mayor caída de afiliaciones del país el pasado mes de enero

En la imagen de archivo una manifestación del 1 de mayo en Santander – (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO

El secretario ejecutivo de UGT en Cantabria, Valentín Fernández, afirmó hoy que el incremento del paro en la Comunidad Autónoma el pasado mes de enero “solo viene a reafirmar las debilidades del mercado de trabajo y su gran dependencia del sector servicios”.

“El inicio de 2026 confirma que Cantabria está a la cola de España en la cantidad y la calidad del empleo porque somos la autonomía donde más ha aumentado el paro el pasado mes de enero, especialmente el de las mujeres y en los servicios, y también la tercera autonomía donde más afiliaciones a la Seguridad Social se han perdido en un solo mes, más de 3.600”, agregó Fernández.

El sindicalista comentó que “la lectura de la evolución del mercado de trabajo en Cantabria siempre es la misma según la época del año y en enero aumenta el paro, en este caso por la pérdida del empleo temporal mayoritariamente femenino en los servicios que se creó con la campaña de contratación navideña”.

“De todos modos, hay un 3,9% ó 1.114 personas desempleadas más que en diciembre del año pasado y esto implica la mitad que el incremento registrado en toda España y el mayor aumento en Cantabria de los seis últimos años en estas fechas”, agregó el secretario ejecutivo de UGT.

Fernández destacó que “no solo tenemos problemas con la cantidad de empleo, también con la calidad porque una vez más, y aunque aumentó la contratación indefinida el mes pasado y descendió la temporal, seguimos siendo una de las autonomías con menor contratación indefinida de todo el país”.

Más de un 15% menos de indefinidos

“El año de 2026 se inicia con un mes de enero donde el 26% de los contratos registrados en Cantabria fueron indefinidos, la tercera autonomía con menor tasa de ellos y 15 puntos menos que la media española (41,6%), lo que corrobora lo que viene sucediendo en los últimos años”, matizó el sindicalista.

Fernández subrayó que “una de las pocas cosas positivas de las estadísticas facilitadas hoy es que la tasa de cobertura por desempleo o el porcentaje de personas desempleadas con una prestación (sin contar el colectivo de sin empleo anterior) aumentó al cierre de 2025 hasta un 77,25%, la más alta de la serie histórica desde el año 2003”.

“De todos modos, no hay que olvidar que en diciembre de 2025 todavía había en Cantabria más de 8.200 personas desempleadas que no percibían ningún tipo de prestación, ni contributiva ni asistencial”, puntualizó el secretario ejecutivo de UGT en Cantabria.