Gómez de Diego reivindica el Orgullo LGTBI y llama a «no ceder terreno ante el odio»

La sede de la Delegación se engalana con banderas arcoíris y la delegada destaca el Orgullo como símbolo de una sociedad «más moderna, justa y democrática»

La Delegación celebrará el 3 de julio un acto abierto a la ciudadanía para conmemorar los 20 años del matrimonio igualitario en España

Santander, 28 de junio de 2025.- La delegada del Gobierno de España en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, ha lanzado este sábado un mensaje institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, en el que ha reivindicado la lucha por los derechos del colectivo como «una forma de estar en el mundo: con libertad, con verdad y sin miedo».

El mensaje ha sido difundido a través de las redes sociales oficiales de la Delegación del Gobierno, cuya sede, ubicada en el céntrico Paseo de Pereda de Santander, luce engalanada con banderas arcoíris en sus balcones para conmemoras este día.

En su intervención, Gómez de Diego ha destacado que «España ha optado por avanzar, no por retroceder; por abrir puertas, no por cerrarlas”, y ha advertido que «eso significa no ceder terreno a quienes siembran odio o cuestionan derechos ya conquistados».

La delegada ha querido poner en valor la memoria del colectivo y su constante reivindicación, recordando que «los derechos se conquistan, pero también se defienden». En este sentido, ha agradecido la «lucha y valentía» de las personas LGTBI, a quienes ha reconocido como impulsores de una sociedad «más moderna, más igualitaria y más democrática».

Este año, además, se conmemoran dos décadas de la aprobación del matrimonio igualitario en España, un «hito histórico» que, según Gómez de Diego, «nos convirtió en un país mejor, más justo y más libre, referente en Europa y ejemplo frente a los discursos retrógrados».

«Frente a quienes quieren que vuelvan los fantasmas del pasado, defendamos los valores que nos engrandecen como sociedad», ha subrayado la delegada antes de concluir su mensaje con una felicitación: «Feliz Día del Orgullo».

Acto matrimonio igualitario

Este año, el Día del Orgullo coincide con la conmemoración del 20º aniversario de la aprobación de la Ley que permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo en España, una norma impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, publicada el 2 de julio de 2005 y cuya entrada en vigor se produjo el día 3 del mismo mes. Con ello, España se convirtió en el tercer país del mundo en legalizar este derecho.

Con motivo de este aniversario, la Delegación del Gobierno en Cantabria celebrará el próximo jueves 3 de julio un acto conmemorativo abierto a la ciudadanía, en el que se homenajeará la entrada en vigor de esta Ley y el ejercicio pleno de los derechos que garantiza.