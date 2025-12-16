San Vicente de la Barquera recibe el sábado 20 de diciembre a los Pajes Reales

La Plaza Mayor del Fuero acoge, desde las 18.00 horas, el recibimiento a los Pajes y la Entrega de Cartas

San Vicente de la Barquera, 16 de diciembre de 2025-. La Navidad sigue viviéndose con ilusión en San Vicente de la Barquera, y este sábado 20 de diciembre la Plaza Mayor del Fuero acogerá la llegada de los Pajes Reales, asistentes de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

Los Pajes llegarán a la Plaza a las 18.00 horas y los niños podrán recibirlos con sus cartas para los Reyes Magos. El belén viviente contará con la participación de La Chalana Teatro, Golpe de Mar, otras agrupaciones y asociaciones del municipio, y vecinos a caballo que atravesarán el parque para llegar a la plaza.

También habrá puestos de comida tradicional, a cargo de las Juntas Vecinales de Abaño, La Revilla, La Acebosa y Asociaciones de la Villa.