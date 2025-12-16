  • 16 de diciembre de 2025
  1. Home
  2. Cantabria
  3. San Vicente de…

San Vicente de la Barquera recibe el sábado 20 de diciembre a los Pajes Reales

.

La Plaza Mayor del Fuero acoge, desde las 18.00 horas, el recibimiento a los Pajes y la Entrega de Cartas

San Vicente de la Barquera, 16 de diciembre de 2025-. La Navidad sigue viviéndose con ilusión en San Vicente de la Barquera, y este sábado 20 de diciembre la Plaza Mayor del Fuero acogerá la llegada de los Pajes Reales, asistentes de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

Los Pajes llegarán a la Plaza a las 18.00 horas y los niños podrán recibirlos con sus cartas para los Reyes Magos. El belén viviente contará con la participación de La Chalana Teatro, Golpe de Mar, otras agrupaciones y asociaciones del municipio, y vecinos a caballo que atravesarán el parque para llegar a la plaza.

También habrá puestos de comida tradicional, a cargo de las Juntas Vecinales de Abaño, La Revilla, La Acebosa y Asociaciones de la Villa.

CANTABRIA DIARIO
Últimas entradas de CANTABRIA DIARIO (ver todo)
.

También te puede interesar...

El comité de empresa del SEMCA exige un convenio colectivo y unos 30 efectivos más para cubrir las guardias mínimas Los periodistas de Cantabria aprueban por unanimidad la reforma de sus Estatutos Los cántabros se divorcian menos

CANTABRIA DIARIO

https://www.cantabriadiario.com

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.